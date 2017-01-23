Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции

В иске, который организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) планирует подать в суд Нью-Йорка в понедельник, говорится, что Трамп нарушает статью конституции, запрещающую ему получать деньги и ценности от иностранных правительств.

Мы не хотели, чтобы до этого дошло. Мы надеялись, что президент Трамп предпримет необходимые шаги, чтобы избежать нарушений конституции прежде, чем занять этот пост

«Нарушения конституции очень серьезные, поэтому мы вынуждены прибегнуть к юридическим действиям», — отметили истцы.

Суть претензий CREW к президенту заключается в том, что он до вступления в должность не продал свои активы, хотя и отошел от руководства компанией. По их мнению, то, что Трамп получает доходы от своей корпорации, которая ведет дела с иностранными государствами, и является нарушением главного закона страны.

На пресс-конференции 11 января советник Трампа по налогам Шери Диллон подробно выступала на тему конфликта интересов. Она сообщила, что Трамп разрывает все связи с Trump Organization. «Полный отказ от руководства компанией, отсутствие сделок с иностранными государствами, одобрение сделок специалистом по этике, информационные ограничения — все это поможет разделить президентство Трампа и Trump Organization», — сказала она. Диллон добавила, что это позволит ему «сосредоточиться на управлении страной».

Руководство компанией передано двум сыновьям Трампа — Эрику и Дону. Продавать компанию миллиардер считает нецелесообразным.