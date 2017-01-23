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11:57 (мск), источник: Nakanune.ru

На должности заместителей министра ЖКХ Свердловской области назначены Игорь Чикризов и Андрей Кислицын

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о кадровых назначениях в министерстве энергетики и ЖКХ региона. На должность первого заместителя министра назначен Игорь Чикризов. На должность заместителя — Андрей Кислицын.

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы Среднего Урала.

Игорь Чикризов родился 17 октября 1964 года в Свердловске. После окончания учебы в Уральском экономическом университете прошел трудовой путь от электрослесаря до заместителя директора филиала ТГК-9 в Екатеринбурге. С апреля 2008 года занимал должность заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

При непосредственном участии Чикризова на Среднем Урале впервые была разработана и начала внедряться инвестиционная программа ТГК-9 по развитию системы теплоснабжения Екатеринбурга, финансовый механизм которой позволил привлечь в развитие инфраструктуры города существенные инвестиции. С его же участием были разработаны и утверждены Стратегия развития топливно-энергетического комплекса Свердловской области до 2020 года и Схема и программа развития электроэнергетического комплекса региона до 2026 года.

Как уточнили в департаменте, Игорь Чикризов зарекомендовал себя высокопрофессиональным, грамотным и опытным руководителем, квалифицированным специалистом в области энергетики. Пользуется заслуженным авторитетом у представителей организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Эффективный менеджер, он способен разобраться в самых сложных и нестандартных ситуациях и, как самостоятельно так и с вверенным ему коллективом, решить каждую из поставленных перед ним задач.

В должности первого заместителя министра энергетики и ЖКХ он будет курировать сферу топливно-энергетического комплекса и стратегического развития ТЭК и ЖКХ.

Андрей Кислицын родился 5 июня 1969 года в поселке Заречный Белоярского района Свердловской области. Окончил Уральский государственный технический университет (ранее — УПИ им. С. М. Кирова) по специальности «Атомные электростанции и установки», инженер-теплоэнергетик. С 1995 года работал заместителем главы администрации Мезенского сельского совета, после чего в селе Мезенское, возглавил МУ «Управление сельской территорией». В 1999 году был назначен заместителем главы Заречного по городскому хозяйству.

С 2000 по 2003 год работал начальником технического отдела управления капитального строительства Белоярской АЭС. В 2003 году был избран главой Заречного.

Как отметили в департаменте, в период работы Андрея Кислицына главой администрации Заречного в городском округе после 15-летнего перерыва, в непростых условиях «зачетной» экономики возобновилось строительство жилья, была реализована реформа жилищно-коммунального хозяйства города, было капитально отремонтировано 70% жилфонда.

С 2012 по 2014 годы Кислицын работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Во время работы в министерстве под руководством Андрея Кислицына была разработана и началась реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры региона, главными приоритетами которой стали вопросы оптимизации муниципальных схем тепло- и водоснабжения.

Сейчас Андрей Кислицын будет курировать вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.

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