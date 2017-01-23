Городецкий назвал «абсолютно выверенными» новые тарифы ЖКХ

Губернатор назвал решение о повышении коммунальных тарифов на 15% «непопулярным, но абсолютно выверенным».

На совещании выступил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, который посчитал необходимым еще раз четко обозначить позицию по вопросу о новых тарифах ЖКХ.

Он также проинформировал, что в ближайшие дни будет подписано специальное соглашение с Горводоканалом и СИБЭКО, в котором будет четко регламентировано, что дополнительный доход пойдет на главную «болевую точку» — большой процент износа теплотрасс.

Владимир Городецкий еще раз подтвердил, что будут приняты все необходимые меры социальной поддержки для малоимущих: для этой цели будет выделено 160−180 миллионов рублей на компенсации.

Другие жители региона также могут обращаться с заявлениями о компенсации в размере 50%.

По словам губернатора, предусмотрены «уверенные меры поддержки».