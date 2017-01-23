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11:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Городецкий назвал «абсолютно выверенными» новые тарифы ЖКХ

НОВОСИБИРСК, 23 января, РИА ФедералПресс. В мэрии Новосибирска прошло расширенное аппаратное совещание, на котором мэр города Анатолий Локоть поставил задачи по развитию города на 2017 год.

На совещании выступил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, который посчитал необходимым еще раз четко обозначить позицию по вопросу о новых тарифах ЖКХ.

Губернатор назвал решение о повышении коммунальных тарифов на 15% «непопулярным, но абсолютно выверенным».

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Он также проинформировал, что в ближайшие дни будет подписано специальное соглашение с Горводоканалом и СИБЭКО, в котором будет четко регламентировано, что дополнительный доход пойдет на главную «болевую точку» — большой процент износа теплотрасс.

Владимир Городецкий еще раз подтвердил, что будут приняты все необходимые меры социальной поддержки для малоимущих: для этой цели будет выделено 160−180 миллионов рублей на компенсации.

Другие жители региона также могут обращаться с заявлениями о компенсации в размере 50%.

По словам губернатора, предусмотрены «уверенные меры поддержки».

Комментарии
1
рудольф Штаудингер
Так может эти миллионы отдать нечестным на руки и контролировать ?
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