Додон обратится к НАТО и предложит признать нейтралитет Молдовы

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Президент Игорь Додон заявил, что планирует предложить на встрече с руководством НАТО в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдовы со стороны альянса.

«Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдовы со стороны НАТО», — заявил Додон для РИА Новости.