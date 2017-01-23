Додон обратится к НАТО и предложит признать нейтралитет Молдовы
Президент Молдовы Игорь Додон обозначил некоторые цели своего визита в Брюссель.
Президент Молдовы Игорь Додон обозначил некоторые цели своего визита в Брюссель.
КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Президент Игорь Додон заявил, что планирует предложить на встрече с руководством НАТО в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдовы со стороны альянса.
«Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдовы со стороны НАТО», — заявил Додон для РИА Новости.
Он подчеркнул, что «соглашение о признании нейтралитете намерен предложить руководству альянса».
В конце ноября 2016 года
Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления страны в НАТО.