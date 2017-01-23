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12:20 (мск), источник: Sputnik.md

Додон обратится к НАТО и предложит признать нейтралитет Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон обозначил некоторые цели своего визита в Брюссель.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Президент Игорь Додон заявил, что планирует предложить на встрече с руководством НАТО в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдовы со стороны альянса.

«Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдовы со стороны НАТО», — заявил Додон для РИА Новости.

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Он подчеркнул, что «соглашение о признании нейтралитете намерен предложить руководству альянса».

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдовы и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Ранее новый президент Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что «намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки». Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона.

Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления страны в НАТО.

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