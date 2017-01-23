Депутат ЗакСО Армен Карапетян, лишенный прав за пьяную езду, не спешит обжаловать решение суда

Как сообщили Накануне.RU в Железнодорожном суде Екатеринбурга, апелляция по этому делу пока не поступала.

Напомним, 12 января суд признал Карапетяна виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Суд лишил депутата прав управления транспортными средствами на один год и семь месяцев. Также парламентарию придется заплатить штраф в 30 тыс. руб.

Отметим, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае пропуска срока он может быть восстановлен судом по ходатайству, однако, этот вопрос на усмотрение суда — срок могут и не восстановить.