Депутат ЗакСО Армен Карапетян, лишенный прав за пьяную езду, не спешит обжаловать решение суда
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Армен Карапетян, лишенный прав за пьяную езду, не спешит обжаловать решение суда.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Армен Карапетян, лишенный прав за пьяную езду, не спешит обжаловать решение суда.
Как сообщили Накануне.RU в Железнодорожном суде Екатеринбурга, апелляция по этому делу пока не поступала.
Напомним, 12 января суд признал Карапетяна виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Суд лишил депутата прав управления транспортными средствами на один год и семь месяцев. Также парламентарию придется заплатить штраф в 30 тыс. руб.
Отметим, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае пропуска срока он может быть восстановлен судом по ходатайству, однако, этот вопрос на усмотрение суда — срок могут и не восстановить.