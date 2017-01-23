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12:30 (мск), источник: Новости Перми

Геннадий Тушнолобов стал председателем совета директоров АО «Корпорация развития Пермского края»

Занимавший ранее пост председателя краевого правительства Геннадий Тушнолобов по указанию губернатора Виктора Басаргина, который сам возглавил региональное правительство, переведен на новую должность в «Корпорации развития Пермского края» (КРПК).

Источник: Новости Перми

Геннадий Тушнолобов «будет курировать вопросы строительства ЖК “Любимов” в Березниках».

Напомним, «Корпорация развития Пермского края», учредителем которой является краевое министерство промышленности, предпринимательства и торговли, — крупнейшая консалтинговая организация региона, основная задача которой — обеспечить эффективное содействие инвестиционному процессу на территории Прикамья.

КРПК курирует основные инфраструктурные проекты края, в том числе строительство нового терминала пермского аэропорта, возведение нового микрорайона «Любимов» в Березниках, а также организационное сопровождение развития кластеров региона, среди которых промышленный фармацевтический кластер и инновационные кластеры Технополис «Новый Звездный» и «Фотоника».

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