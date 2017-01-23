Геннадий Тушнолобов стал председателем совета директоров АО «Корпорация развития Пермского края»

Геннадий Тушнолобов «будет курировать вопросы строительства ЖК “Любимов” в Березниках».

Напомним, «Корпорация развития Пермского края», учредителем которой является краевое министерство промышленности, предпринимательства и торговли, — крупнейшая консалтинговая организация региона, основная задача которой — обеспечить эффективное содействие инвестиционному процессу на территории Прикамья.



КРПК курирует основные инфраструктурные проекты края, в том числе строительство нового терминала пермского аэропорта, возведение нового микрорайона «Любимов» в Березниках, а также организационное сопровождение развития кластеров региона, среди которых промышленный фармацевтический кластер и инновационные кластеры Технополис «Новый Звездный» и «Фотоника».