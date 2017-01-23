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12:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутат из Осы стал директором пермского «Эхо»

Сегодня коллективу радиостанции «Эхо Перми» (АО «Эхо») был представлен новый генеральный директор.

Им стал Сергей Занин, депутат думы Осинского городского поселения. Прежний директор «Эхо» Дмитрий Чечуров покинул свой пост в конце года.

«Эхо Перми» входит в холдинг «Актив-Медиа» депутата Госдумы РФ Дмитрия Скриванова. Господин Занин считается близким к нему политиком: он входил в пул кандидатов господина Скриванова, которые участвовали в праймериз «Единой России» на выборах в заксобрание края в 2016 году.

Господину Занину не чужд радийный бизнес: по данным «АИФ-Прикамье», он является собственником небольшого медиа-холдинга, куда входит 6 радиостанций, покрывающих вещанием Барду, Осу и некоторые другие районы.

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