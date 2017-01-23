Депутат из Осы стал директором пермского «Эхо»

Им стал Сергей Занин, депутат думы Осинского городского поселения. Прежний директор «Эхо» Дмитрий Чечуров покинул свой пост в конце года.



«Эхо Перми» входит в холдинг «Актив-Медиа» депутата Госдумы РФ Дмитрия Скриванова. Господин Занин считается близким к нему политиком: он входил в пул кандидатов господина Скриванова, которые участвовали в праймериз «Единой России» на выборах в заксобрание края в 2016 году.



Господину Занину не чужд радийный бизнес: по данным «АИФ-Прикамье», он является собственником небольшого медиа-холдинга, куда входит 6 радиостанций, покрывающих вещанием Барду, Осу и некоторые другие районы.