Названы имена нардепов, которых ГПУ проверяет из-за е-деклараций

Довгый задекларировал активы в гривне и иностранной валюте в эквиваленте 54,7 млн грн. В то же время, как утверждают в ГПУ со ссылкой на данные налоговой, в 1998—2015 гг. Довгый официально заработал только 11,8 млн грн. Кроме того, нардеп Довгый в 2015 году приобрел корпоративные права ЧП «КВ Менеджмент» за 15 млн грн., задекларировал картины и наручные часы без указания их стоимости.

Сейчас опубликовано девять решений суда в отношении девяти нардепов, принятые по ходатайству Генпрокуратуры, которая расследует возможное уклонение нардепами от уплаты налогов (ч.3 ст. 212 УКУ).

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, а также на решение Печерского суда от 16 января.

Суд разрешил проверить Борислава Розенблата от «Блока Петра Порошенко». Так, Розенблат задекларировал почти 109 млн грн. на счетах в банках и наличными. Но, как утверждают в ГПУ, в 1998—2015 гг. Розенблат уплатил налоги лишь с 3,3 млн грн.

Также должны проверить Евгения Бакулина, члена фракции «Оппозиционный блок», экс-председателя правления НАК «Нафтогаз».

Бакулин задекларировал деньги наличными и в банках в эквиваленте 42 млн грн, нардеп Довгый в 2015 году приобрел корпоративные права ЧП «КВ Менеджмент» за 15 млн грн., дом, купленный в 2011 году за 5, нардеп Довгый в 2015 году приобрел корпоративные права ЧП «КВ Менеджмент» за 15 млн грн., а также два авто, суммарная стоимость которых около 2,5 млн грн. При этом, прокуратура имеет данные, что в 1998—2015 гг. Бакулин уплатил налоги с 13 млн грн доходов.

Будут проверять нардепа Андрея Лозового, замглавы фракции «Радикальной партии Олега Ляшко».

Лозовой задекларировал в наличке 150 тыс евро, 50 тыс долларов, 800 тыс гривень и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества (картины, антиквариат), стоимость которого нардепу неизвестна. Вместе с тем, в налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а есть только данные за 2015 год о 69,5 тыс грн. зарплаты и 80, нардеп Довгый в 2015 году приобрел корпоративные права ЧП «КВ Менеджмент» за 15 млн грн., полученные на исполнение депутатских полномочий.

Должны проверить Андрея Рыбака от «Радикальной партии Олега Ляшко». Нардеп Рыбак задекларировал свыше 49 млн грн наличными и в банках при том, что в 1999—2015 гг. оплатил налоги только с 16 млн грн дохода.

Будут проверять также нардепа Александра Горбунова от «Народного Фронта», который задекларировал активы в эквиваленте 12 млн грн. При этом в ГПУ со ссылкой на данные налоговой утверждают, что Горбунов 1998 г. заработал только 1,2 млн грн.

Известно, что будут проверять Виктора Романюка от «Народного Фронта», который задекларировал свыше 15 млн грн наличными при том, что в 1998—2015 гг. уплатил налоги с 1,4 млн грн.

Есть решение суда относительно проверки нардепа Юрия Солода от «Оппозиционного блока», мужа нардепа Натальи Королевской.

Солод задекларировал почти 35 млн грн, а также квартиру стоимостью свыше 8 млн грн. При этом, в 1998—2015 гг. Солод официально заработал чуть больше 3 млн грн.

Еще ГПУ попросила проверить нардепа Геннадия Бобова из группы «Видродження». нардеп Довгый в 2015 году приобрел корпоративные права ЧП «КВ Менеджмент» за 15 млн грн., 2,5 млн долларов и 1,8 млн долларов своей жены. По информации ГФС, в 1998—2015 гг. Бобов заработал 118,7 млн грн.

В то же время, как указано в решении суда, у налоговиков есть информация, что нардепу Бобову в 2015 году были выплачены 17,4 млн грн дивидендов от «АФ «Злагода» и ЧП «Шанс», которые он не задекларировал, а также что в 2014 году на его счета поступили переводы от 40 физлиц в размере 1−3 млн грн каждый. Теперь, по решению суда, ГФС должен проверить достоверность этой информации.