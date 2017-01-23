Назначен первый заместитель прокурора Челябинской области

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка назначил Виталия Анатольевича на должность первого заместителя, освободив его от должности заместителя прокурора Челябинской области.

В органах южноуральской прокуратуры Виталий Анатольевич служит более 23 лет, в том числе следователем, старшим следователем прокуратуры Металлургического района, заместителем прокурора Металлургического района, с мая 2002 года — прокурором Металлургического района Челябинска, с июля 2008 года — заместителем прокурора Челябинской области.

За время службы зарекомендовал себя опытным, высокопрофессиональным юристом, грамотным руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями. Ему присущи высокая исполнительская дисциплина, инициативность в решении профессиональных вопросов. Им принимаются исчерпывающие меры, направленные на повышение результативности прокурорского надзора, укрепление трудовой дисциплины в коллективе.

За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры награжден нагрудными знаками: «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу».