Назначен первый заместитель прокурора Челябинской области
Первым заместителем прокурора Челябинской области Александра Кондратьева стал старший советник юстиции Виталий Анатольевич Лопин. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Первым заместителем прокурора Челябинской области Александра Кондратьева стал старший советник юстиции Виталий Анатольевич Лопин. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка назначил Виталия Анатольевича на должность первого заместителя, освободив его от должности заместителя прокурора Челябинской области.
В органах южноуральской прокуратуры Виталий Анатольевич служит более 23 лет, в том числе следователем, старшим следователем прокуратуры Металлургического района, заместителем прокурора Металлургического района, с мая 2002 года — прокурором Металлургического района Челябинска, с июля 2008 года — заместителем прокурора Челябинской области.
За время службы зарекомендовал себя опытным, высокопрофессиональным юристом, грамотным руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями. Ему присущи высокая исполнительская дисциплина, инициативность в решении профессиональных вопросов. Им принимаются исчерпывающие меры, направленные на повышение результативности прокурорского надзора, укрепление трудовой дисциплины в коллективе.
За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры награжден нагрудными знаками: «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу».