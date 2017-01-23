Гройсман пообещал вести войну с «классовыми врагами»

Об этом он заявил в ходе правительственного семинара «Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала», сообщает «112 Украина».

«Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, — наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был», — заявил Гройсман.

Кроме того, Гройсман заявил о необходимости «объявить войну» всем, кто давит на предпринимателей.

«Я думаю, что вы можете сегодня проанализировать и подтвердить, что иногда находится на уровне города и на уровне района, и на уровне области создаются непосильные условия для развития инвестиций. Это все мы с вами должны ликвидировать. Если хотите, в хорошем смысле этого слова, объявить войну всем тем, кто встает против того, кто создает рабочие места, против того, кто не дает возможности нам с вами вырвать страну из тотальной бедности. Никогда денежный станок не делал страну успешной. Никогда», — сказал премьер.