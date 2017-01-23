Гройсман пообещал вести войну с «классовыми врагами»

Об этом он заявил в ходе правительственного семинара «Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала», сообщает «112 Украина».
«Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, — наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был», — заявил Гройсман.
Кроме того, Гройсман заявил о необходимости «объявить войну» всем, кто давит на предпринимателей.
«Я думаю, что вы можете сегодня проанализировать и подтвердить, что иногда находится на уровне города и на уровне района, и на уровне области создаются непосильные условия для развития инвестиций. Это все мы с вами должны ликвидировать. Если хотите, в хорошем смысле этого слова, объявить войну всем тем, кто встает против того, кто создает рабочие места, против того, кто не дает возможности нам с вами вырвать страну из тотальной бедности. Никогда денежный станок не делал страну успешной. Никогда», — сказал премьер.
Кроме того, Гройсман призвал местные власти сообщать о фактах давления на бизнес и пообещал помощь в решении данного рода проблем.
«Я обращаюсь сегодня к мэрам городов, главам администраций. Коллеги, если на вашей территории есть нерадивый контролер, скажите об этом и не молчите. Я сделаю все, зависящее от себя, чтобы такой руководитель, — налоговой, таможни, Гоструда, полиции, — если это очевидный факт, я сделаю все, чтобы он был смещен с должности», — пообещал премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 3% в 2017 году.