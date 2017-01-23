Песков подтвердил, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он рассказал журналистам.

«Нет, он не собирается принимать (участие), — сказал представитель Кремля. — Посещения этой конференции нет в графике президента». При этом Песков затруднился ответить на вопрос, возможны ли изменения в графике президента. «Это сложно сказать», — отметил он.

На Мюнхенскую конференцию традиционно съезжаются главы государств, правительств, международных организаций, авторитетные эксперты. Российские представители участвуют в Мюнхенской конференции с конца 1990-х годов.

10 лет назад Путин выступил на конференции с докладом «Роль России в мировой политике».