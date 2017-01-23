Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Памятная встреча жен Обамы и Трампа в Белом доме (фото)
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
«От нас камня не останется»: политик Киева о войне между США и РФ
Трамп ответил участникам протестов против него
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
14События недели в фотографиях
18Инаугурации прошлого
22«Облик перемен»
13:11 (мск), источник: ТАСС

Песков подтвердил, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции

Представители России участвуют в этой конференции по безопасности с конца 1990-х годов.

Источник: Reuters
Читайте также
Вашингтон решил оставить заявление Путина без комментариев

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он рассказал журналистам.

«Нет, он не собирается принимать (участие), — сказал представитель Кремля. — Посещения этой конференции нет в графике президента». При этом Песков затруднился ответить на вопрос, возможны ли изменения в графике президента. «Это сложно сказать», — отметил он.

На Мюнхенскую конференцию традиционно съезжаются главы государств, правительств, международных организаций, авторитетные эксперты. Российские представители участвуют в Мюнхенской конференции с конца 1990-х годов.

10 лет назад Путин выступил на конференции с докладом «Роль России в мировой политике».

Его выступление, в котором президент РФ подчеркнул важность многополярности мира и необходимость устранения двойных стандартов в мировой политике, стало знаменитым.

В другие годы Россию на конференции представляли Сергей Иванов, занимавший в разное время посты секретаря Cовета безопасности, первого вице-премьера и министра обороны, а затем главы администрации Кремля, а также министр иностранных дел Сергей Лавров. В прошлом году участие в конференции принимал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Комментарии
7
Александр Шипов
Больше всех расстроятся ФСОшники и прочие сопровождающие лица, останутся бедолаги без баварского пива, другого случая невыездным вряд ли представится.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Syber
Мюнхенцы, надеюсь, не сильно расстроились по этому поводу! :-)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Выступит в мюнхенской пивной и всё сразу прояснится . Такая традиция у борцов за "свой мир" .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Акционеры "Мегафона" одобрили сделку по покупке акций Mail.ru Group
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Активисты готовят иск против Трампа из-за нарушения конституции
Розовые шапки объединили миллионы участников женских маршей
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь