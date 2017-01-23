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13:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловская область войдет в список «токсичных регионов» по продаже ОСАГО

Российский союз автостраховщиков обсуждает возможность включения Свердловской области в «список токсичных регионов» по продажам ОСАГО.

Источник: РИА "Новости"

После положительного решения в регионе начнет работать единый агент ОСАГО, рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель Комитета по защите автовладельцев Кирилл Форманчук.

Спредний Урал может попасть в список территорий, где возникают проблемы с доступностью ОСАГО, из-за невозможности купить полис без навязывания дополнительных услуг, передает корреспондент Накануне.RU. Практика началась с 2013 г., автовладельцам вместе с авто предлагают застраховать свою жизнь либо приобрести технический услуги.

«Самая крупная страховая компания навязывает по 2−3 “допа”. Человек выходит от них с дополнительным услугами в среднем на 5 тыс. руб. при средней стоимости полиса 6−7- тыс. В Свердловской области проблема существует, из небольших городов каждый день поступают звонки», — рассказал Форманчук, добавив, что электронное ОСАГО пока не решает проблему, так как сайты зависают.

Напомним, что единый агент ОСАГО продает полисы всех страховых компаний, выбирая компанию случайным образом. При этом навязывания дополнительных услуг нет.

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