Свердловская область войдет в список «токсичных регионов» по продаже ОСАГО
Российский союз автостраховщиков обсуждает возможность включения Свердловской области в «список токсичных регионов» по продажам ОСАГО.
Российский союз автостраховщиков обсуждает возможность включения Свердловской области в «список токсичных регионов» по продажам ОСАГО.
После положительного решения в регионе начнет работать единый агент ОСАГО, рассказал на
Спредний Урал может попасть в список территорий, где возникают проблемы с доступностью ОСАГО,
«Самая крупная страховая компания навязывает по 2−3 “допа”. Человек выходит от них с дополнительным услугами в среднем на 5 тыс. руб. при средней стоимости полиса 6−7- тыс. В Свердловской области проблема существует, из небольших городов каждый день поступают звонки», — рассказал Форманчук, добавив, что электронное ОСАГО пока не решает проблему, так как сайты зависают.
Напомним, что единый агент ОСАГО продает полисы всех страховых компаний, выбирая компанию случайным образом. При этом навязывания дополнительных услуг нет.