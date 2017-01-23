Новосибирцев обязали жаловаться непосредственно предпринимателям

С 1 января этого года, если новосибирцы столкнулись с истекшими сроками годности на продукты, неправильно оформленными ценниками, неверными расчетами услуг ЖКХ или некомпетентностью специалистов, то обращаться они будут не в государственные контролирующие органы, как это было раньше, а к руководству предприятия, на которое имеется жалоба.

Представители Роспотребнадзора, правоохранительные органы и ГЖИ считают, что это облегчит труд госорганов и уменьшит количество необоснованных жалоб.

«Из общего количества обращений в 2016 году, а их было около 3500, мы нашли поводы для проверок только в 564 случаях. И при этом из них только 70% жалоб были подтверждены», — рассказала Ирина КЛИНОВА, главный специалист отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Обращения носят обязательный претензионный порядок, если жалоба потребителя содержит признаки административного правонарушения. И тогда это будет повод для проведения внеплановой проверки.

Чтобы урегулировать проблему непосредственно с предпринимателями, человек пишет претензию в свободной форме руководству компании или уполномоченному лицу. После этого письмо нужно вручить лично в руки руководству или уполномоченному представителю организации. Если организация отказалась решить причину недовольства потребителя, необходимо на адрес компании отправить заказное письмо с претензией на имя все того же руководителя или официального представителя. Затем, если организация оставляет потребителя без ответа или не удовлетворяет требования в жалобе, пострадавший имеет право направить заявление в компетентный орган, приложив копию письма к руководству.