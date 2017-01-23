Губернатор требует от правоохранителей разобраться с главным архитектором и всем строительным блоком города

3 января на привокзальной территории начались работы по возведению кафе. Для его установки строители вырубили часть местных зелёных насаждений и деревьев. Такой поступок крайне возмутил главу области.

И на сегодняшнем заседании был поднят вопрос не только о привлечении правоохранителей к разбирательству с этим инцидентом, но и о реформировании Управления главного архитектора.

— Это архитектурный бандитизм. Прошу правоохранительные органы разобраться с Шевелёвым и строительным блоком города, — заявил Алексей Гордеев.

На это мэр города Александр Гусев моментально ответил, что предложения по реформированию строительного блока уже подготовил.