Назарбаев призвал прекратить кровопролитие в Сирии

«Сложившаяся сложная ситуация в Сирии обращает на себя внимание всего мирового сообщества. Вынуждены признать, что кровопролитный конфликт, продолжающийся на протяжении порядка шести лет, не принес ничего, кроме бед и горя в священный край, где переплетены разные цивилизации и культуры. Сегодняшняя встреча является яркой демонстрацией усилий международного сообщества, направленных на мирное урегулирование ситуации в Сирии. Казахстан считает, что единственно верным путем решения ситуации в Сирии должны быть переговоры, основанные на взаимном доверии и взаимопонимании. Мы выделили более 700 тыс. долларов для облегчения страданий сирийских беженцев, недавно отправили 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания. Выражаю уверенность, что встреча в Астане обеспечит необходимые условия для нахождения всеми заинтересованными сторонами приемлемого решения сирийского кризиса в рамках женевского процесса под эгидой ООН и внесет достойный вклад в дело установления мира и стабильности в Сирии. Желаю результативных и плодотворных переговоров!», — обратился казахстанский лидер к участникам встречи.

Гражданская война в Сирии идет с весны 2011 года. По различным оценкам, в конфликте погибло уже от 366 до 470 тысяч человек. Количество внутренне перемещенных лиц достигло 7 млн человек.

Свыше 5 млн человек стали беженцами. Согласно опубликованному 10 марта 2014 года ЮНИСЕФ отчету, Сирия — одно из самых опасных мест на Земле для детей. Около 5,5 млн сирийских детей нуждаются в гуманитарной помощи. За 3 года в стране погибло более 10 тысяч детей. Из 5,5 миллиона сирийских детей 4,3 миллиона проживают на территории Сирии, а остальные 1,2 миллиона — в лагерях беженцев в соседних странах. 37,5 тыс.

детей родились уже беженцами.