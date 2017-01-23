Мэр Иркутска выступил с предложениями по наполнению муниципальных дорожных фондов
Дмитрий Бердников отметил, что одним из источников могли бы стать штрафы за нарушения ПДД, зарегистрированные средствами фотофиксации.
Дмитрий Бердников отметил, что одним из источников могли бы стать штрафы за нарушения ПДД, зарегистрированные средствами фотофиксации.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников в рамках XVI съезда «Единой России» выступил с предложениями по наполнению муниципальных дорожных фондов. В частности, глава города отметил, что одним из источников могли бы стать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые регистрируют средства фотофиксации. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Кроме того, Дмитрий Бердников отметил, что большой поддержкой для муниципалитетов в решении данного вопроса является участие в федеральных программах. В рамках приоритетного проекта министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог в городах Иркутске, Ангарске и Шелехове в 2017—2018 годах предусмотрено направить почти 4 млрд рублей. В том числе 1,3 млрд рублей — из федерального бюджета. Администрация Иркутска готовит всю необходимую документацию для участия в программе.
«Иркутск сталкивается с рядом типичных проблем, характерных для большинства областных центров страны. Основными источниками формирования муниципальных дорожных фондов являются доходы от акцизов на нефтепродукты. Процент отчисления пропорционален протяженности
С 2009 года согласно поправкам в закон Иркутской области о межбюджетных трансфертах транспортный налог, собираемый на территории города, отчисляется в региональный бюджет в размере 100%. Это примерно 800 млн рублей в год. Меньше половины этих средств направляется в бюджет Иркутска в качестве целевых субсидий и кредитов. Так, например, в 2016 году в виде субсидий по областным программам городской бюджет получил порядка 150 млн рублей.
«Из-за явной недостаточности средств мы были вынуждены взять бюджетный кредит в размере 200 млн рублей. И это те деньги, которые мы должны вернуть в область. Надо отметить, что эти средства поступают непредсказуемо, зачастую к окончанию
Министр транспорта РФ Максим Соколов согласился, что основная проблема — это нехватка ресурсов на содержание дорог и необходимо наполнять муниципальные дорожные фонды.
«Сегодня в законодательстве РФ существует норма о необходимости направления не менее 10-ти% из регионального дорожного фонда в муниципальные дорожные фонды. Конечно, и 10% порой недостаточно, особенно когда столица субъекта — это агломерация с населением миллион человек или около того, как например, в Иркутске», — сказал министра транспорта РФ.
По словам Максима Соколова, в первую очередь необходимо наполнять муниципальные дорожные фонды. Именно этому посвящен проект «Безопасные и качественные дороги».