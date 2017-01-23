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14:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска выступил с предложениями по наполнению муниципальных дорожных фондов

Дмитрий Бердников отметил, что одним из источников могли бы стать штрафы за нарушения ПДД, зарегистрированные средствами фотофиксации.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников в рамках XVI съезда «Единой России» выступил с предложениями по наполнению муниципальных дорожных фондов. В частности, глава города отметил, что одним из источников могли бы стать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые регистрируют средства фотофиксации. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, Дмитрий Бердников отметил, что большой поддержкой для муниципалитетов в решении данного вопроса является участие в федеральных программах. В рамках приоритетного проекта министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог в городах Иркутске, Ангарске и Шелехове в 2017—2018 годах предусмотрено направить почти 4 млрд рублей. В том числе 1,3 млрд рублей — из федерального бюджета. Администрация Иркутска готовит всю необходимую документацию для участия в программе.

«Иркутск сталкивается с рядом типичных проблем, характерных для большинства областных центров страны. Основными источниками формирования муниципальных дорожных фондов являются доходы от акцизов на нефтепродукты. Процент отчисления пропорционален протяженности улично-дорожной сети города. На примере Иркутска — это менее 1% — 39 млн рублей в год. Для Иркутска как основного потребителя нефтепродуктов в регионе это, конечно, ничтожно малая сумма. Основная часть доходов от акцизов уходит в региональный дорожный фонд. Такая же картина с транспортным налогом», — сказал Дмитрий Бердников.

С 2009 года согласно поправкам в закон Иркутской области о межбюджетных трансфертах транспортный налог, собираемый на территории города, отчисляется в региональный бюджет в размере 100%. Это примерно 800 млн рублей в год. Меньше половины этих средств направляется в бюджет Иркутска в качестве целевых субсидий и кредитов. Так, например, в 2016 году в виде субсидий по областным программам городской бюджет получил порядка 150 млн рублей.

«Из-за явной недостаточности средств мы были вынуждены взять бюджетный кредит в размере 200 млн рублей. И это те деньги, которые мы должны вернуть в область. Надо отметить, что эти средства поступают непредсказуемо, зачастую к окончанию дорожно-строительного сезона. Установление справедливых нормативов отчислений в местные бюджеты из дорожных фондов регионов позволило бы муниципалитетам более системно и качественно решать вопрос ремонта и содержания улично-дорожной сети», — отметил Дмитрий Бердников.

Министр транспорта РФ Максим Соколов согласился, что основная проблема — это нехватка ресурсов на содержание дорог и необходимо наполнять муниципальные дорожные фонды.

«Сегодня в законодательстве РФ существует норма о необходимости направления не менее 10-ти% из регионального дорожного фонда в муниципальные дорожные фонды. Конечно, и 10% порой недостаточно, особенно когда столица субъекта — это агломерация с населением миллион человек или около того, как например, в Иркутске», — сказал министра транспорта РФ.

По словам Максима Соколова, в первую очередь необходимо наполнять муниципальные дорожные фонды. Именно этому посвящен проект «Безопасные и качественные дороги».

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