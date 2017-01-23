Новосибирским врачам оставили 15 минут на работу с пациентами

Самое важное, что нужно сразу же чётко обозначить: с секундомером приём пациента никто контролировать не будет, и когда флажок на часах упадёт, недужного из кабинета на полувыдохе не выставят.

Минздравовские нормы носят рекомендательный и в значительной степени условный характер. Причём нормы могут меняться в разных регионах в зависимости от конкретной ситуации. Отрезки для разных специалистов-медиков установили неодинаковые. К примеру, стоматологу-терапевту на амбулаторную помощь среднему пациенту отвели 44 минуты. Кардиологу — 24 минуты, эндокринологу — 19.

Главный специалист Новосибирской области по внебольничной помощи Елена Аксёнова рассказала, что внедрение отраслевых норм для врачей-специалистов неразрывно связано с планированием и рациональным использованием медицинских кадров.

«Нужно отметить, что рекомендуемые нормы были утверждены еще в СССР в 1981 году и до сегодняшнего дня не менялись. Из-за активных реформ и модернизации здравоохранения, Минздраву нужно было выработать рекомендуемый подход для планирования расчета нагрузки, нормативов численности врачей», — заявила Аксёнова.

По словам специалиста по внебольничной помощи, пациентам беспокоиться не о чем, нормы разработаны, для формирования структуры врачебного приёма и планирования работы врача.

«Если взять, например, среднестатистического пациента кардиологического отделения, то на него врач тратит порядка 20 — 22 минут. В этой норме заложено еще время на ведение медицинской документации и “дельта”, включающая в себя так называемую “сложность” пациента. Бывает, что врач знает все о пациенте и достаточно только отразить динамику состояния. Тогда это занимает меньше времени. Бывает сложный пациент, который занимает больше времени на приёме у врача», — добавила Аксёнова.