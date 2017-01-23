Новосибирским врачам оставили 15 минут на работу с пациентами
44 минуты на 32 зуба и 24 минуты — на одно сердце. Российский Минздрав разработал отраслевые нормативы: сколько времени должен занимать средний приём пациента
44 минуты на 32 зуба и 24 минуты — на одно сердце. Российский Минздрав разработал отраслевые нормативы: сколько времени должен занимать средний приём пациента
Самое важное, что нужно сразу же чётко обозначить: с секундомером приём пациента никто контролировать не будет, и когда флажок на часах упадёт, недужного из кабинета на полувыдохе не выставят.
Минздравовские нормы носят рекомендательный и в значительной степени условный характер. Причём нормы могут меняться в разных регионах в зависимости от конкретной ситуации. Отрезки для разных
Главный специалист Новосибирской области по внебольничной помощи Елена Аксёнова рассказала, что внедрение отраслевых норм для
«Нужно отметить, что рекомендуемые нормы были утверждены еще в СССР в 1981 году и до сегодняшнего дня не менялись.
По словам специалиста по внебольничной помощи, пациентам беспокоиться не о чем, нормы разработаны, для формирования структуры врачебного приёма и планирования работы врача.
«Если взять, например, среднестатистического пациента кардиологического отделения, то на него врач тратит порядка 20 — 22 минут. В этой норме заложено еще время на ведение медицинской документации и “дельта”, включающая в себя так называемую “сложность” пациента. Бывает, что врач знает все о пациенте и достаточно только отразить динамику состояния. Тогда это занимает меньше времени. Бывает сложный пациент, который занимает больше времени на приёме у врача», — добавила Аксёнова.
Напомним, в сентябре 2015 года в силу вступил приказ, устанавливающий временные нормативы приема пациентов для терапевтов, врачей общей практики, педиатров, неврологов, отоларингологов, офтальмологов и