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13:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирским врачам оставили 15 минут на работу с пациентами

44 минуты на 32 зуба и 24 минуты — на одно сердце. Российский Минздрав разработал отраслевые нормативы: сколько времени должен занимать средний приём пациента специалистом-медиком. Для чего вводят такие рамки? Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала главный специалист Новосибирской области по внебольничной помощи Елена Аксёнова.

Самое важное, что нужно сразу же чётко обозначить: с секундомером приём пациента никто контролировать не будет, и когда флажок на часах упадёт, недужного из кабинета на полувыдохе не выставят.

Минздравовские нормы носят рекомендательный и в значительной степени условный характер. Причём нормы могут меняться в разных регионах в зависимости от конкретной ситуации. Отрезки для разных специалистов-медиков установили неодинаковые. К примеру, стоматологу-терапевту на амбулаторную помощь среднему пациенту отвели 44 минуты. Кардиологу — 24 минуты, эндокринологу — 19.

Главный специалист Новосибирской области по внебольничной помощи Елена Аксёнова рассказала, что внедрение отраслевых норм для врачей-специалистов неразрывно связано с планированием и рациональным использованием медицинских кадров.

«Нужно отметить, что рекомендуемые нормы были утверждены еще в СССР в 1981 году и до сегодняшнего дня не менялись. Из-за активных реформ и модернизации здравоохранения, Минздраву нужно было выработать рекомендуемый подход для планирования расчета нагрузки, нормативов численности врачей», — заявила Аксёнова.

По словам специалиста по внебольничной помощи, пациентам беспокоиться не о чем, нормы разработаны, для формирования структуры врачебного приёма и планирования работы врача.

«Если взять, например, среднестатистического пациента кардиологического отделения, то на него врач тратит порядка 20 — 22 минут. В этой норме заложено еще время на ведение медицинской документации и “дельта”, включающая в себя так называемую “сложность” пациента. Бывает, что врач знает все о пациенте и достаточно только отразить динамику состояния. Тогда это занимает меньше времени. Бывает сложный пациент, который занимает больше времени на приёме у врача», — добавила Аксёнова.

Напомним, в сентябре 2015 года в силу вступил приказ, устанавливающий временные нормативы приема пациентов для терапевтов, врачей общей практики, педиатров, неврологов, отоларингологов, офтальмологов и акушеров-гинекологов, сообщала «Российская газета». Так, с учетом оформления документации на посещение участкового педиатра и терапевта отведено 15 минут, семейного врача — 18 минут, невролога — 22 минуты, оториноларинголога — 16 минут, офтальмолога — 14 минут, гинеколога — 22 минуты.

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