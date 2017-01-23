Чусовитин будет курировать пресс-службу губернатора Прикамья

Сергей Юрпалов отвечает за департамент макроэкономики и департамент мониторинга. Под кураторством Алексея Чусовитина оказались департамент пресс-службы, департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и сектор-аппарат общественной палаты Пермского края.

Директор департамента государственной службы и профилактики коррупции Николай Подбельский организует и контролирует работу своего ведомства, отдела государственных наград и департамента планирования. В ведении Константина Строгого — контрольный департамент, департамент общественной безопасности, департамент мобилизационной подготовки и отдел специальной документальной связи и режима секретности.

По словам Рустема Юсупова, изменения, проводимые в рамках административной реформы, инициированной губернатором, связаны с необходимостью повышения эффективности работы и личной ответственности чиновников за достижение требуемых результатов.