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13:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Чусовитин будет курировать пресс-службу губернатора Прикамья

ПЕРМЬ, 23 января, РИА ФедералПресс. По указанию Виктора Басаргина внесены изменения в структуру администрации губернатора края. Теперь в подчинении руководителя ведомства Рустема Юсупова находятся его советники, департамент внутренней политики, департамент общественных проектов и правовой департамент.

Сергей Юрпалов отвечает за департамент макроэкономики и департамент мониторинга. Под кураторством Алексея Чусовитина оказались департамент пресс-службы, департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и сектор-аппарат общественной палаты Пермского края.

Директор департамента государственной службы и профилактики коррупции Николай Подбельский организует и контролирует работу своего ведомства, отдела государственных наград и департамента планирования. В ведении Константина Строгого — контрольный департамент, департамент общественной безопасности, департамент мобилизационной подготовки и отдел специальной документальной связи и режима секретности.

По словам Рустема Юсупова, изменения, проводимые в рамках административной реформы, инициированной губернатором, связаны с необходимостью повышения эффективности работы и личной ответственности чиновников за достижение требуемых результатов.

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