Парламентарии Башкирии узаконят поддержку малого и среднего предпринимательства

По словам Председателя регионального парламента Константина Толкачёва, наблюдаемая тенденция свидетельствует о едином с федеральной властью подходе в решении вопросов повышения инвестиционной привлекательности регионов России и смягчении налоговых цензов.

В конце января статус законов предложено придать проектам «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», «Об участии Республики Башкортостан в проектах государственно-частного партнерства», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах».

Предусматривается внесение комплексных изменений по повышению доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, определены полномочия Правительства РБ по установлению льготной ставки арендной платы по договорам в отношении государственного имущества, установлены обязанности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Также расширен перечень организаций, включаемых в систему инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе.

Кроме того, скорректированы положения, устанавливающие требования к частному партнеру, и элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, положения, регламентирующие принятие решения о реализации проекта о государственно-частном партнерстве, существенные условия соглашений о ГЧП, срок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества со 180 дней до 90.

Для улучшения инвестиционного климата предлагается снижение с 30 млн рублей до 10 млн минимального объема капитальных вложений, при осуществлении которых инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты на северо-востоке республики, а также в Зауралье, предоставляется льгота по уплате налога на имущество организаций и устанавливается пониженная ставка налога на прибыль организаций.

«Утвержденная в прошлом году Стратегия развития малого и среднего предпринимательства нацелена на увеличение доли малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте, — напомнил Константин Толкачёв. — Эту задачу можно решить при комплексном подходе, в том числе давая преференции на законодательном уровне. Очевидно, что приоритет финансовой поддержки бизнеса смещен в пользу развития рыночных инструментов. В связи с этим основной акцент делается на прямой финансовой помощи — микрозаймах, предоставлении гарантий, субсидий, льгот. Мы заинтересованы в технологическом обновлении, стабильной занятости граждан, конкурентоспособной экономике».