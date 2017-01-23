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14:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана поставил перед прокуратурой РТ несколько важных задач

Прокурорам следует обратить особое внимание на взыскание долгов по оплате труда и по алиментам.

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). На итоговой коллегии прокуратуры РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил перед надзорным ведомством ряд важных задач. В частности, лидер республики призвал прокуроров продолжить работу в сфере взыскания долгов по невыплатам заработной платы и невыплаченным алиментам.

«В непростых экономических условиях, в числе основных задач ведомства, остается усиление надзора за обеспечением своевременной оплаты труда работникам. Получение ими премий, пособий. В республике есть позитивная динамика в данном направлении — за прошлый год более чем в два раза сократились долги предприятий по зарплате. Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность на сумму свыше 515 миллионов рублей», — подчеркнул Президент Татарстана.

Рустам Минниханов также отметил, что важными остаются вопросы обеспечения татарстанцев тепло и электроэнергией и недопущение аварийных ситуаций с отключением источников.

«У нас есть проблемы в Урусах — ГРЭС уже банкрот, сегодня надо определить схему теплоснабжения в новой форме, но находятся силы, которые думают, что это будет все также продолжаться. Конечно, без прокурорского воздействия, мы эту проблему не решим. Мы нашли схему, изыскали финансовый ресурс, но происходит некий саботаж. Также у нас по Казани в очень сложной ситуации находится тепловая инфраструктура. Тоже есть схема по переходу с АТП на индивидуальные тепловые пункты в самих домах — эту работу нам нужно совместно обеспечить», — отметил Рустам Минниханов.

Также Рустам Минниханов призвал обратить внимание прокуроров на нарушения законодательства в области государственного оборонного заказа. В Татарстане несколько крупных предприятий работают по заказу Министерства обороны РФ, и в прошлом году прокуратурой РТ выявлено 92 нарушения закона о государственном оборонном заказе и 4 нарушения закона о государственном материальном резерве.

«Подчеркну: даже незначительные нарушения и сбои в системе сложной кооперации по производству вооружения и военной техники могут повлечь существенный ущерб и подорвать обороноспособность государства. Прокуратура призвана быть надежным заслоном от любого рода мошенничеств в данной сфере», — добавил Президент РТ.

«В минувшем году, по материалам направленным прокурорами, возбуждено 64 уголовных дела по фактам коррупции. Проведена антикоррупционная экспертиза порядка 20 тысяч нормативно-правовых актов. В вопросах борьбы с коррупцией нужно сделать акцент на профилактической работе, а также на защите имущественных прав граждан, организации и государства, нарушенных в результате коррупционных правонарушений», — отметил Рустам Минниханов.

После завершения выступления Президент РТ вручил награды отличившемся сотрудникам Прокуратуры РТ.

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