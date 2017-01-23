Кабмин намерен создать новую службу вместо налоговой полиции
Владимир Гройсман заявил о намерениях Кабмина создать Службу финансовых расследований вместо налоговой полиции.
Владимир Гройсман заявил о намерениях Кабмина создать Службу финансовых расследований вместо налоговой полиции.
Правительство намерено до конца года создать Службу финансовых расследований вместо налоговой полиции и экономических подразделений силовых структур.
Кабинет министров Украины намерен до конца текущего года сформировать Службу финансовых расследований, которая аккумулирует функции налоговой полиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины. Об этом сообщил
«В этом году, до конца года, мы создадим Службу финансовых расследований», — сказал Гройсман.