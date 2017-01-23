Кабмин намерен создать новую службу вместо налоговой полиции

Правительство намерено до конца года создать Службу финансовых расследований вместо налоговой полиции и экономических подразделений силовых структур.

Кабинет министров Украины намерен до конца текущего года сформировать Службу финансовых расследований, которая аккумулирует функции налоговой полиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе правительственного семинара «Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала».

«В этом году, до конца года, мы создадим Службу финансовых расследований», — сказал Гройсман.