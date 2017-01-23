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13:40 (мск), источник: Lenta.Ru

В Femen объявили о распаде движения

Активистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует. Об этом она рассказала в интервью изданию «Апостроф», опубликованном в понедельник, 23 января.

Источник: AP 2016

«Все, разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет», — сообщила Жданова. По ее словам, отдельные акции в разных странах еще проводятся, однако эта деятельность имеет с Femen мало общего.

Активистка также отметила, что распад движения начался с 2015 года, когда в нем появились «самопровозглашенные» лидеры.

Закончили мы так же, как другие классические женские феминистические организации: все перессорились
Яна ЖдановаАктивистка Femen
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17 января сообщалось, что активистка организации Femen набросилась на восковую фигуру президента США Дональда Трампа на презентации мадридского музея восковых фигур. Женщина топлес с написанным на теле лозунгом «Возьмем патриархат за яйца» ворвалась в комнату и предприняла попытку схватить статую за гениталии.

В декабре 2016 года основательницу канадского подразделения Femen Ксению Чернышову задержали в Нью-Йорке по обвинению в занятии проституцией. По сообщению полиции, задержанная на Манхэттене 30-летняя Чернышова согласилась на половой акт за вознаграждение в 300 долларов.

Femen — официально незарегистрированное движение женщин, в основном, приезжих с Украины, известное своими эпатажными акциями. Как правило, для привлечения внимания на различных общественных мероприятиях активистки используют свое обнаженное тело. Действует с 2008 года. Первые акции проводились преимущественно в Киеве, с 2012-го группа перенесла активность в европейские страны. Основателями движения были Анна Гуцол, Александра Шевченко и Инна Шевченко.

Комментарии
12
Tavovic
Грудастых почти не было , по этому не жалко )
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геолог
девушки, на Киевском шоссе в М.О. для Вас всегда найдётся место, ждём !!!
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В
А тут,езжай на окружную трассу,а там, каждая вторая - хохлушка
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