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13:47 (мск), источник: СуперОмск

Запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года в Омске не поддержали

Министерство здравоохранения России подготовило проект стратегии здорового образа жизни до 2025 г.

В частности, в документе предлагается запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года.

Данные ограничения должны сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний, считают в Минздраве.

«В России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения, которая, несмотря на определенные успехи по ее снижению, остается на очень высоком уровне», — говорится в тексте стратегии.

«СуперОмск» обратился к Ирине Лыжиной — психологу, работающему с наркозависимыми пациентами с просьбой прокомментировать инициативу специалистов.

«С одной стороны, принятие такого закона можно приветствовать, ведь организм человека полностью формируется именно к этому возрасту, но с другой стороны, ни один запретительный закон, как мы неоднократно имели возможность наблюдать, не работает. Не имеет значения, с 18 лет или с 21 года продавать спиртное, ведь подростки начинают употреблять гораздо раньше те же энергетики, коктейли или пиво. Кроме того, всегда найдётся человек в компании, которому будет доступно приобрести необходимый продукт. Надо вести профилактическую работу с малых лет и пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы не возникало желания “изменить своё сознание” алкоголем», — считает специалист.

Председатель омской общественной организации «Оплот» Андрей Ткачук солидарен с такой позицией.

Напомним, «Оплот» уже давно ведет борьбу с алкоголизацией населения на территории Омской области. По словам Ткачука, необходимо разрабатывать комплекс мер, а не вводить очередной запрет.

«Это красивая болтовня вокруг проблемы. Проблема алкоголизации молодежи не решается запретом продажи алкоголя лицам младше 21 года. Решается только комплексом мер, и не всегда запретительных. Если мы хотим, чтобы меньше молодых людей употребляло спиртные напитки, то их нужно воспитывать так, чтобы им не хотелось пить. На сегодняшний день у нас полно запретов, но мы видим, что они не работают. Мы видим, что нашей молодежи алкоголь абсолютно доступен. А штрафы для продавцов ничтожно малы по сравнению с прибылью, которую получают люди, спаивающие молодежь», — считает Ткачук.

По мнению нашего собеседника, инициатива минздрава РФ — это лишь попытка «заболтать» проблему и создать видимость борьбы с алкоголизацией. На деле же выбирать нужно совсем другой путь.

«Воздействовать на телевидение, которое разлагает молодежь, на субкультуры, на эти рэперские группы, на так называемую музыку, которая пропагандирует разгульный образ жизни. Должна работать целенаправленная многоуровневая государственная политика, которая ограничилась не одним ведомством. Чтобы не только минздрав этим занимался, но и минкульт прилагал усилия, привлекались общественные организации и религиозные институты. Если бы предлагаемый запрет был вхож в общую систему по борьбе с алкоголизацией, тогда да, а когда просто спонтанно кидается предложение “Давайте запретим!”, ну и что? Повторю: то, что предлагает минздрав — это циничная болтовня вокруг серьезной проблемы», — резюмировал лидер «Оплота».

Отметим, что в НИИ наркологии уже поддержали предложение Минздрава запретить продажу алкоголя лицам до 21 года.

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