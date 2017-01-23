В Генсовет «Единой России» вошли трое волгоградцев.

Представители Волгоградской области вошли в состав нового Генерального совета партии «Единая Россия». Это депутаты Государственной Думы от Волгоградской области Анна Кувычко и Владимир Плотников, а также секретарь Новоаннинского местного отделения единороссов Юрий Стадник.

Как сообщают ВДТВ в Волгоградской областной Думе, состав Генсовета насчитывает 170 человек. В их числе — депутаты Госдумы, секретари реготделений, члены Совета Федерации, руководители партийных проектов.

По словам депутата Госдумы Анны Кувычко, избрание в Генсовет волгоградцев — это командное достижение. По ее словам, то факт, что представители региона вошли в состав Генсовета, говорит об особом доверии к Волгоградской области.

«Обязуемся своей деятельностью в Генсовете способствовать укреплению позиций региона в федеральном центре», — отметила депутат.