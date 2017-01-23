Власти Калининграда назначили нового врио директора МУП «Чистота»

Администрация Калининграда назначила нового руководителя муниципального предприятия «Чистота». Временно исполнять обязанности директора будет Максим Коваленко. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе мэрии.

Коваленко приступил к исполнению обязанностей в пятницу, 20 января. Его предшественника, Владимира Абрамова, глава города Александр Ярошук отстранил от руководства предприятием за плохую уборку улиц в праздники. В настоящее время он работает в МП «Чистота» начальником цеха санитарной уборки.

Предыдущий директор организации Светлана Калинина в конце 2016 года ушла в декретный отпуск. Новый руководитель муниципального предприятия назначен на период её отсутствия.