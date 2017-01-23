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14:34 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда назначили нового врио директора МУП «Чистота»

Бывшего руководителя Владимира Абрамова отстранили от работы.

Администрация Калининграда назначила нового руководителя муниципального предприятия «Чистота». Временно исполнять обязанности директора будет Максим Коваленко. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе мэрии.

Коваленко приступил к исполнению обязанностей в пятницу, 20 января. Его предшественника, Владимира Абрамова, глава города Александр Ярошук отстранил от руководства предприятием за плохую уборку улиц в праздники. В настоящее время он работает в МП «Чистота» начальником цеха санитарной уборки.

Предыдущий директор организации Светлана Калинина в конце 2016 года ушла в декретный отпуск. Новый руководитель муниципального предприятия назначен на период её отсутствия.

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