В Воронежской области назначили трех новых районных прокуроров

Генпрокурор России приказом назначил трех новых прокуроров — Железнодорожного и Ленинского районов Воронежа и Семилукского района. Должности получили Владимир Кузнецов, Игорь Жусев и Дмитрий Гаррес соответственно, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 23 января.

Владимир Кузнецов, покинувший должность прокурора Ленинского района и занявший пост в Железнодорожном, родился в 1959 году. На службу в органы прокуратуры поступил в ноябре 1989 года. С мая 2007 года был прокурором Ленинского района. Прежний прокурор Железнодорожного района Александр Зубков в 2016 году перешел на службу в аппарат прокуратуры области.

Игорь Жусев, покинувший должность прокурора Семилукского района и перешедший на службу в Ленинский район Воронежа, родился в 1980 году. На службу в органы прокуратуры пришел в декабре 2001 года. С декабря 2012 года был прокурором Семилукского района Воронежской области.

Дмитрий Гаррес, покинувший должность прокурора Подгоренского района и перешедшего на пост прокурора Семилукского района, родился в 1978 году. На службу пришел в 2002 году, в декабре 2006 года стал прокурором Подгоренского района Воронежской области.

Ранее генпрокурор России назначил новых прокуроров Репьевского и Нижнедевицкого районов Воронежской области. Должности получили Алексей Рогатнев и Сергей Седых.