Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Средняя пенсия в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей, заявила
Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Средняя пенсия в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей, заявила
«В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13 тыс. 620 рублей, и величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%», — сказала она на совещании главы кабинета министров Дмитрия Медведева со своими заместителями в понедельник.
Медведев, в свою очередь, напомнил, что в текущем году правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий. Страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля, она вырастет на уровень инфляции 2016 года, которая составила 5,4%.
«Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме: в общей сложности на это планируется потратить около 230 млрд рублей. Деньги весьма значительные», — заявил председатель правительства, отметив, что соответствующие документы им подписаны.
Как рассказала
Подписаны два постановления правительства, на основании которых Пенсионный фонд перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности.
«Наша задача была сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет достигнута», — подчеркнула Голодец.
Также она рассказала о том, что в настоящий момент Минтрудом готовится еще один нормативный акт правительства, который связан с тем, что с 1 апреля текущего года должна быть произведена еще одна доиндексация пенсий в соответствии с законом о бюджете РФ.
«Нужно все документы, естественно если еще