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14:13 (мск), источник: Интерфакс

Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Средняя пенсия в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Источник: РИА "Новости"
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«В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13 тыс. 620 рублей, и величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%», — сказала она на совещании главы кабинета министров Дмитрия Медведева со своими заместителями в понедельник.

Медведев, в свою очередь, напомнил, что в текущем году правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий. Страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля, она вырастет на уровень инфляции 2016 года, которая составила 5,4%.

«Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме: в общей сложности на это планируется потратить около 230 млрд рублей. Деньги весьма значительные», — заявил председатель правительства, отметив, что соответствующие документы им подписаны.

Как рассказала вице-премьер Голодец, подготовка к индексации пенсий с февраля уже на завершающей стадии.

Подписаны два постановления правительства, на основании которых Пенсионный фонд перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности.
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Вице-премьер уточнила, что увеличение пенсий с 1 февраля на 5,4% коснется 31400 тыс. неработающих пенсионеров.

«Наша задача была сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет достигнута», — подчеркнула Голодец.

Также она рассказала о том, что в настоящий момент Минтрудом готовится еще один нормативный акт правительства, который связан с тем, что с 1 апреля текущего года должна быть произведена еще одна доиндексация пенсий в соответствии с законом о бюджете РФ.

«Нужно все документы, естественно если еще какие-то не подготовлены, подготовить. Хотя два базовых постановления правительства, о которых вы сказали, они выпущены, я их подписал. Ну, и следить, конечно, за их реализацией», — сказал в заключение Медведев.

Комментарии
6
Георгий Кожевников
ложь
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А Б
Задача практически всех членов кабинета министров заключается в том, чтобы периодически напоминать населению страны, как хорошо оно будет жить в светлом будущем. Чтобы не забывали и продолжали неустанно благодарить правительство, неусыпно проявляющее заботу о нём.
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Ольга Лысенко
Вспомнился анекдот с форума: Чиновники едят мясо, а я капусту. В среднем мы едим голубцы.
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