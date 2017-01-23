Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году

Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться

«В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13 тыс. 620 рублей, и величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%», — сказала она на совещании главы кабинета министров Дмитрия Медведева со своими заместителями в понедельник.

Медведев, в свою очередь, напомнил, что в текущем году правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий. Страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля, она вырастет на уровень инфляции 2016 года, которая составила 5,4%.

«Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме: в общей сложности на это планируется потратить около 230 млрд рублей. Деньги весьма значительные», — заявил председатель правительства, отметив, что соответствующие документы им подписаны.