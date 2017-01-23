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14:07 (мск), источник: Интерфакс

Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп не станет публиковать свою налоговую декларацию, заявила в интервью телеканалу ABC старший советник главы государства Келлиэнн Конуэй.

Источник: Reuters
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«Людям это было неинтересно, когда они за него голосовали, — сказала она. — Американцам гораздо более интересно, как будут выглядеть их собственные налоговые декларации во время президентства Трампа, а не то, что из себя представляет его декларация».

Вместе с тем последний опрос, проведенный ABC совместно с газетой The Washington Post, показал, что 74% опрошенных (из них 49% сторонники республиканской партии) хотели бы, чтобы данные о налогах президента были обнародованы. Группа активистов написала петицию с требованием публикации отчета о налогах Трампа, и она уже набрала свыше 100 тыс. подписей.

Сайт WikiLeaks также заявил о планах публично раскрыть информацию об уплаченных бизнесменом налогах, если им удастся добыть эти данные.

Ранее Трамп обещал опубликовать свою налоговую декларацию после завершения процесса аудита со стороны налоговых органов.

Комментарии
4
Botik
АБ-ты жалкое зрелище..
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Syber
Трамп президент, и теперь все нападки на него будут пресекаться всевозможными способами, не думаю, что у кого хватит силенок тягаться с ним, он не тот человек, которому можно будет безнаказанно вставлять палки в колеса, он еще покажет свой оскал, это мое субъективное мнение.
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Сергей
ты ему пригрози ещё)))))))))))))))))))))))
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