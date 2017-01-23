Сергей Аксёнов вошёл в верховный совет единороссов

Глава Крыма Сергей Аксёнов принят в высший совет партии «Единая Россия» по результатам партийного съезда в Москве.

Ранее ТАСС со ссылкой на неназываемый источник сообщало о том, что главы регионов, где процент избирателей партии выше, чем средний по стране, могут стать членами главсовета партии «Единая Россия». Таким регионом является Крым — здесь за «Единую Россию» на последних выборах в Госдуму проголосовало около 70% граждан.