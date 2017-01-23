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15:23 (мск), источник: АиФ Крым

Сергей Аксёнов вошёл в верховный совет единороссов

Решение о принятии главы Крыма в совет партии было принято на партийном съезде в Москве на прошедших выходных.

Источник: AP 2016

Глава Крыма Сергей Аксёнов принят в высший совет партии «Единая Россия» по результатам партийного съезда в Москве.

Ранее ТАСС со ссылкой на неназываемый источник сообщало о том, что главы регионов, где процент избирателей партии выше, чем средний по стране, могут стать членами главсовета партии «Единая Россия». Таким регионом является Крым — здесь за «Единую Россию» на последних выборах в Госдуму проголосовало около 70% граждан.

Согласно решению отчётно-выборного съезда, в состав совета вошли глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Ростовской области Василий Голубев и губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Кроме того, в составе совета депутаты Госдумы от Крыма Руслан Бальбек и Константин Бахарев, а также спикер крымского Госсовета Владимир Константинов.

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