Додон намерен опротестовать назначение Харунжена генпрокурором

По его словам, в основе принятого им решения стоят правовые нормы, устанавливающие порядок и пределы конкуренции, которые были нарушены Высшим советом прокуроров.

«Как заявлял ранее, сегодня инициирую процедуру опротестования результатов конкурса по избранию Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора», — написал Додон на своей странице в Facebook.

«Эдуард Харунжен не мог выдвигаться в качестве кандидата на пост генпрокурора, так как Закон о прокуратуре запрещает это делать лицам, которые в последние шесть месяцев до конкурса были членами Высшего Совета прокуроров», — отметил президент.

По мнению главы государства, это ставит под сомнение объективность и беспристрастность результатов конкурса.

«Президент страны, по закону, — лицо, которое непосредственно отвечает за назначение генерального прокурора. Повторю, что заявлял ранее, эту должность должен занять в ходе транспаретного конкурса достойный кандидат. Приложу все законные усилия для реализации этой цели», — подчеркнул Додон.

В начале декабря 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти подписал указ о назначении исполняющего обязанности генерального прокурора Харунжена на пост главы Генпрокуратуры на семилетний срок по предложению Высшего совета прокуроров. Додон ранее выразил мнение, что Тимофти не имел права утверждать нового генпрокурора, отметив, что это незаконно.