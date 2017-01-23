Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Грудь, талия и пресс: Ани Лорак показала фото в бикини
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
18Инаугурации прошлого
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
9Крещенские купания
14:30 (мск), источник: Sputnik.md

Додон намерен опротестовать назначение Харунжена генпрокурором

По мнению Додона, Харунжен не мог выдвигаться в качестве кандидата на пост генпрокурора, так как Закон о прокуратуре запрещает это делать лицам, которые в последние шесть месяцев до конкурса были членами Высшего совета прокуроров.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен опротестовать результаты конкурса по избранию Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора страны.

«Как заявлял ранее, сегодня инициирую процедуру опротестования результатов конкурса по избранию Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора», — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, в основе принятого им решения стоят правовые нормы, устанавливающие порядок и пределы конкуренции, которые были нарушены Высшим советом прокуроров.

Додон подчеркнул, что при назначении Харунжена генпрокурором допущены процедурные нарушения.

«Эдуард Харунжен не мог выдвигаться в качестве кандидата на пост генпрокурора, так как Закон о прокуратуре запрещает это делать лицам, которые в последние шесть месяцев до конкурса были членами Высшего Совета прокуроров», — отметил президент.

По мнению главы государства, это ставит под сомнение объективность и беспристрастность результатов конкурса.

«Президент страны, по закону, — лицо, которое непосредственно отвечает за назначение генерального прокурора. Повторю, что заявлял ранее, эту должность должен занять в ходе транспаретного конкурса достойный кандидат. Приложу все законные усилия для реализации этой цели», — подчеркнул Додон.

В начале декабря 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти подписал указ о назначении исполняющего обязанности генерального прокурора Харунжена на пост главы Генпрокуратуры на семилетний срок по предложению Высшего совета прокуроров. Додон ранее выразил мнение, что Тимофти не имел права утверждать нового генпрокурора, отметив, что это незаконно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Схватка акулы с дайвером попала на видео
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
В российских регионах в 2017 году ожидается нашествие саранчи
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь