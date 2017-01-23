Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Россияне поддержали врачей скорой
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
38-летняя Ани Лорак показала фигуру в бикини: фанаты в восторге
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
18Инаугурации прошлого
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
9Крещенские купания
14:37 (мск), источник: Интерфакс

В «Справедливой России» прокомментировали уход Мизулиной

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Решение сенатора Елены Мизулиной о выходе из партии «Справедливая Россия» ожидаемо, оно связано с расхождением ее взглядов с партийной линией, считает депутат «эсер» Олег Шеин.

Источник: РИА "Новости"

«Самое главное, что “Справедливая Россия” удержалась на позиции партии, которая занимает точку зрения минимизации государственного вмешательства в семейные дела. Елена Борисовна за последние несколько лет перешла на точку зрения, очевидно, более консервативную, охранительную. Это различие в подходах рано или поздно должно было во что-то формализоваться», — сказал Шеин «Интерфаксу» в понедельник.

Между тем, он отметил, что не был осведомлен о намерении Мизулиной покинуть ряды партии, и ему неизвестно о политических планах сенатора.

Я буду достаточно удивлен, если Елена Борисовна примет решение о вступлении в «Единую Россию»
Олег Шеин
Читайте также
Мизулина решила покинуть «Справедливую Россию»

«Елена Борисовна уже какое-то время не входит в состав руководящих органов партии. И сенат — это не фракция в Госдуме, где идет постоянное общение депутатского звена между собой», — сказал он.

Ранее в понедельник Мизулина написала в своем твиттере, что выходит из «Справедливой России». Причин такого решения она не назвала. В партии сенатор состояла с 2007 года.

Новость об уходе Мизулиной из партии «Справедливая Россия» стала неожиданностью для ее однопартийцев. Как минимум пять депутатов партии в Госдуме — Елена Драпеко, Михаил Емельянов, Олег Нилов, Галина Хованская, вице-спикер от «эсеров» Ольга Епифанова — заявили «Интерфаксу», что им ничего неизвестно об уходе Е. Мизулиной из партии.

До и после Нового года Мизулина появлялась в здании Госдумы, она выступала на заседании палаты по законопроекту о декриминализации домашнего насилия. Она заходила в зал пленарных заседаний, где ее можно было увидеть беседующей со своими коллегами по партии, и даже представляя законопроект, она сидела на тех местах в зале, которые закреплены за «эсерами».

Комментарии
3
vesta
Шеин буквально цитирует меня)). Думаю, Мизулиной не будет солидно метаться по партиям. Наверное, она тоже услышала меня и решила выйти на пенсию.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
школа школа
Не будьте наивными, партия и так зарекомендовала себя, как спойлер ЕР, так что Миронов с радостью избавился от этого никому не нужного чемодана без ручки.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Удивительно в этой информации не то, что Мизулина вышла из СР, а то, что Шеин удивляется возможности её вступления в ЕР. За 10 лет совместного пребывания в партии мог бы изучить её взгляды получше.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
В российских регионах в 2017 году ожидается нашествие саранчи
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь