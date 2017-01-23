В «Справедливой России» прокомментировали уход Мизулиной

Между тем, он отметил, что не был осведомлен о намерении Мизулиной покинуть ряды партии, и ему неизвестно о политических планах сенатора.

«Самое главное, что “Справедливая Россия” удержалась на позиции партии, которая занимает точку зрения минимизации государственного вмешательства в семейные дела. Елена Борисовна за последние несколько лет перешла на точку зрения, очевидно, более консервативную, охранительную. Это различие в подходах рано или поздно должно было во что-то формализоваться», — сказал Шеин «Интерфаксу» в понедельник.

Я буду достаточно удивлен, если Елена Борисовна примет решение о вступлении в «Единую Россию»

«Елена Борисовна уже какое-то время не входит в состав руководящих органов партии. И сенат — это не фракция в Госдуме, где идет постоянное общение депутатского звена между собой», — сказал он.

Ранее в понедельник Мизулина написала в своем твиттере, что выходит из «Справедливой России». Причин такого решения она не назвала. В партии сенатор состояла с 2007 года.

Новость об уходе Мизулиной из партии «Справедливая Россия» стала неожиданностью для ее однопартийцев. Как минимум пять депутатов партии в Госдуме — Елена Драпеко, Михаил Емельянов, Олег Нилов, Галина Хованская, вице-спикер от «эсеров» Ольга Епифанова — заявили «Интерфаксу», что им ничего неизвестно об уходе Е. Мизулиной из партии.

До и после Нового года Мизулина появлялась в здании Госдумы, она выступала на заседании палаты по законопроекту о декриминализации домашнего насилия. Она заходила в зал пленарных заседаний, где ее можно было увидеть беседующей со своими коллегами по партии, и даже представляя законопроект, она сидела на тех местах в зале, которые закреплены за «эсерами».