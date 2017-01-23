После прокурорской проверки суд признал недействительным диплом юриста главы Безенчукского района

В ходе проверки установлено следующее. Сараев в 1994 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и планирование промышленности», о чем выдан диплом. На его базе в 2012 году им получено второе высшее образование в Самарском государственном университете по специальности «Юриспруденция». В ходе проверки установлен факт подложности диплома об окончании Самарской государственной экономической академии.
Указанные дипломы Сараев предоставил в организационный отдел администрации Безенчукского района 01.07.2013 для трудоустройства и в последующем — для участия в конкурсе на замещение должности главы муниципального района Безенчукский в 2015 году.
По результатам доследственной проверки, инициированной прокуратурой района, по факту использования заведомо подложного диплома при трудоустройстве принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Кроме того, прокуратурой района в Октябрьский районный суд направлено исковое заявление о признании недействительным второго диплома о высшем профессиональном образовании. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.