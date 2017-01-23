Дума Нижнего Новгорода рассмотрит кандидатуру Владимира Кропотина на должность главы администрации Московского района

Владимир Кропотин был назначен и.о. главы администрации Московского района еще в ноябре 2016 года, но теперь планируется сделать его полноценным главой района. Однако, сначала его кандидатура должна быть одобрена депутатами Гордумы и лишь после этого произойдет процедура назначения.

Депутаты комиссии по МСУ одобрили данную кандидатуру и вынесли вопрос о ее утверждении на январское заседание городской Думы.

Напомним, занимавший ранее пост главы администрации Московского района Геннадий Зотин ушел с должности в связи с выходом на пенсию в мае 2016 года.

СПРАВКА

Владимир Аркадьевич Кропотин родился 4 декабря 1969 года. В 1991 году окончил Нижегородское высшее военное строительное командное училище, присвоена квалификация «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений».

В 2013 году получил диплом по специальности «Юриспруденция» в НОАНО ВПО «Институт бизнеса и политики». С 1993 по 2016 год проходил службу в ГУ МВД России по Нижегородской области.

С июня 2016 года работает в администрации Московского района. На момент назначения исполняющим обязанности занимал должность заместителя главы администрации района.