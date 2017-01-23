Церковь просит передать ей 24 объекта заповедника «Херсонес»

Источник: РИА "Новости"

По его словам, епархия готовит документы для передачи ей этой недвижимости по федеральному закону о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям. В Министерстве культуры вопрос о целесообразности передачи этого заповедника церкви назвали дискуссионным. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов отметил, что пока, например, еще не начинали подыскивать музею адекватную замену. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не слышал об этой просьбе Крымской епархии, но заявил, что «тут нельзя говорить о каком-то общем подходе» и что «это вопрос целесообразности, который обсуждается в каждом конкретном случае» (цитаты ТАСС).

Читайте также Transparency International обратился в ГП из-за передачи Исаакия РПЦ

После новогодних каникул было объявлено, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование РПЦ Исаакиевский собор, это решение он принял по личной просьбе патриарха Кирилла. Одноименный музей продолжит работу в других своих помещениях в городе. Церковь обещает сделать вход в собор бесплатным, возможно, откроет там свое экскурсионное бюро; платить за реставрацию здания будет город. Противники передачи храма церкви обещали оспорить это решение в суде. Росимущество получило заявку епархии о передаче ей объектов заповедника в ноябре 2016 г., сообщает севастопольский телеканал НТС. Ранее эти 24 объекта находились в пользовании монастыря Святого Владимира. Росимущество отклонило эту просьбу по формальным признакам, отмечает канал. Однако РПЦ готовит новую заявку. «Нужно спокойно, без надрывов, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а кесарю отдать кесарево. Мы обязаны исполнять закон. Наше обращение, может быть, поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника», — заявил телеканалу благочинный Севастопольского округа (цитата по «Интерфаксу»).

Протоиерей также высказал мнение, что ни Советский Союз, ни Украина, ни Россия «не сделали ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем».

По его словам, сейчас ценные экспонаты музея находятся в подвале монастыря, не приспособленного для этого, а для верующих нахождение в помещениях храма экспозиций является неприемлемым.

24 объекта, которые просит церковь, это по сути весь музейный комплекс, если их передадут епархии, вся административная, хозяйственная и культурная деятельность музея-заповедника станет невозможной, сказала НТС директор музея Светлана Евгеньевна Мельникова.

Первый замминистра культуры Аристархов сказал «Интерфаксу», что закон обязывает «отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием: если музей получит адекватную замену этим помещениям». «Но опять же вопрос, насколько возможно передать сейчас, потому что вопрос подобрать музею замену даже не поднимался», — отметил он и добавил, что нужно обсудить ситуацию с церковью, музейным сообществом и министерством. «Они подали письмо в Росимущество в ноябре месяце и получили отказ в декабре. Мы взаимодействуем с церковью по этому вопросу, с владыкой Тихоном, которому поручено владыкой заниматься этим вопросом. Насколько я понял, одна из причин, почему был получен отказ от крымской епархии, — несогласование со своим высшим руководством», — сказал Аристархов. По словам Мельниковой, передача объектов музея церкви «нанесет большой вред Херсонесскому музею-заповеднику и не позволит ему дальнейшего развития». «Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фонды хранилища, реставрационные мастерские», — сказала она НТС. Также ей непонятно, куда переезжать музею, потому что для всех служб учреждения нужно специализированное здание.

Источник: РИА "Новости"

Депутат заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов напомнил, что церковь и ученые оспаривают эти объекты уже сто лет. По его словам, на стыке 1916 и 1917 гг. В мае 2016 г. вопрос принадлежности зданий заповедника поднимался на наблюдательном совете с участием Аристархова, добавил депутат. По его информации, тогда реакция Аристархова была «более, чем сдержанной». «Насколько мне известно, сейчас конфликт обострился и я полагаю, что это очень нежелательное явление, как для Крымской епархии, так и для музея-заповедника», — сказал Горелов. Горелов и севастопольский сенатор Ольга Тимофеева считаю, что сейчас этот конфликт нежелателен, поскольку Украина добивается включения Херсонеса Таврического в «черный список» ЮНЕСКО.