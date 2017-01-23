«Единая Россия» готова обсуждать вступление в партию Мизулиной

Член Совфеда Елена Мизулина не обращалась в «Единую Россию» для вступления в партию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщил замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Мизулина к нам не обращалась, от нас официальных предложений не поступало», — сообщил Ревенко.

При этом партия открыта для обсуждения приема Мизулиной в случае ее обращения, отметил он.

Предложение вступить в «Единую Россию», озвученное депутатом Виталием Милоновым, это его личная позиция, его «порыв», добавил Ревенко.