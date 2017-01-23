Филип рассказал, какую внешнюю помощь получит Молдова

Павел Филип уточнил, что эксперты прогнозируют рост ВВП Молдовы на уровне 3,5%, а зарегистрированная в 2016 году инфляция в 2,4% стала вторым самым низким показателем уровня годовой инфляции за 25 лет независимости страны.

По его словам, более 350 млн. евро уже разблокировано на ближайшие несколько лет.

Об этом заявил премьер-министр Павел Филип, подводя итоги первого года работы возглавляемого им правительства, передает NOI.md.

По словам премьера, все эти цифры и показатели позволяют с оптимизмом оценивать экономические перспективы Молдовы в 2017 году.

Премьер напомнил, что деблокирование внешней финансовой помощи стало возможным благодаря преодолению властями политического и социально-экономического кризиса, внедрению правительством при тесном и эффективном сотрудничестве с парламентом согласованной с Европейским Союзом «Дорожной карты» приоритетных реформ, а также подписанию нового соглашения с МВФ, что позволило вернуть доверие к Молдове в мире, в частности, доверие к стране ее партнеров по развитию и инвесторов.

Павел Филип напомнил, что в ноябре 2016 года Республика Молдова подписала с МВФ новое соглашение стоимостью около 180 млн. долларов для поддержки будущих структурных реформ.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service недавно улучшило прогноз кредитного рейтинга Молдовы B3 с «негативного» на «стабильный». В то же время Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Молдовы в сумме 100 млн. евро, из которых 40 млн. евро будут предоставлены в виде грантов, а 60 млн. евро — в виде льготных кредитов.

Премьер заявил, что правительство продолжит внедрять важные реформы, которые позволят улучшить благосостояние граждан.