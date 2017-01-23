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15:03 (мск), источник: Noi.md

Филип рассказал, какую внешнюю помощь получит Молдова

Общая сумма разблокированных внешних средств для Молдовы только в 2016 году составила примерно 500 млн. евро.

Источник: Noi.md

Об этом заявил премьер-министр Павел Филип, подводя итоги первого года работы возглавляемого им правительства, передает NOI.md.

По его словам, более 350 млн. евро уже разблокировано на ближайшие несколько лет.

Павел Филип уточнил, что эксперты прогнозируют рост ВВП Молдовы на уровне 3,5%, а зарегистрированная в 2016 году инфляция в 2,4% стала вторым самым низким показателем уровня годовой инфляции за 25 лет независимости страны.

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По словам премьера, все эти цифры и показатели позволяют с оптимизмом оценивать экономические перспективы Молдовы в 2017 году.

Премьер напомнил, что деблокирование внешней финансовой помощи стало возможным благодаря преодолению властями политического и социально-экономического кризиса, внедрению правительством при тесном и эффективном сотрудничестве с парламентом согласованной с Европейским Союзом «Дорожной карты» приоритетных реформ, а также подписанию нового соглашения с МВФ, что позволило вернуть доверие к Молдове в мире, в частности, доверие к стране ее партнеров по развитию и инвесторов.

Павел Филип напомнил, что в ноябре 2016 года Республика Молдова подписала с МВФ новое соглашение стоимостью около 180 млн. долларов для поддержки будущих структурных реформ.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service недавно улучшило прогноз кредитного рейтинга Молдовы B3 с «негативного» на «стабильный». В то же время Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Молдовы в сумме 100 млн. евро, из которых 40 млн. евро будут предоставлены в виде грантов, а 60 млн. евро — в виде льготных кредитов.

Премьер заявил, что правительство продолжит внедрять важные реформы, которые позволят улучшить благосостояние граждан.

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