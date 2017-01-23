Игорь Гладнев попросил прощения у пермяков

Экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев оставил прощальное письмо на сайте министерства.

«Период моей работы в Правительстве Пермского края был важнейшим и значимым для меня. И в первую очередь я благодарю за оказанное доверие Губернатора. Для меня, безусловно, эта работа стала в значительной мере периодом ученичества, и я говорю спасибо Виктору Федоровичу за наставничество и деятельное желание помочь и поддержать», — написал Игорь Гладнев.

Кроме губернатора бывший министр поблагодарил депутатов, бывших коллег и руководителей клубов, библиотек, школ искусств, музеев, музыкальных и художественных школ.

«Низко кланяюсь руководителям учреждений, для которых призвание и служение неразрывно связаны с миссией работать для людей, приумножать лучшее в человеке, одухотворять личность в ее высоком предназначении», — говорится в обращении Игоря Гладнева.

Поблагодарил чиновник и ветеранов, и молодежь, а в конце письма попросил прощения:

«Уважаемые коллеги и дорогие друзья! Простите, если вольно или невольно обидел или проявил невнимание. Низко кланяюсь всем. С сердечным пожеланием всем добра и света! Удачи в работе на благо Пермского края!».

Напомним, губернатор Пермского края провел административную реформу, сменив руководителей министерств, которые потеряли «драйв и форсаж».

Большинству министров удалось остаться на своих местах. Вместо отправленного в отставку Игоря Гладнева министерство культуры возглавит директор пермской филармонии Галина Кокоулина.

Пристальное внимание к личности министра культуры было приковано после скандала с уволенным худруком Театра-Театра Борисом Мильграмом. Напомним, на время губернатор даже отстранил Игоря Гладнева от работы. В итоге оба деятеля вернулись на свои места — Борис Леонидович в театр, а Игорь Алексеевич — в министерство.

На сегодняшний день культурные деятели Перми разделились на два лагеря — ярых противников и столь же активных защитников Игоря Гладнева. После принятого решения об отставке министра одни праздную победу, а другие «выражает сожаление в связи с тем, что в отставку был отправлен один из самых эффективных и профессиональных министров Пермского края» (как говорится в заявлении пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия»).