Игорь Гладнев попросил прощения у пермяков
Прощальное письмо появилось на сайте министерства культуры.
Прощальное письмо появилось на сайте министерства культуры.
«Период моей работы в Правительстве Пермского края был важнейшим и значимым для меня. И в первую очередь я благодарю за оказанное доверие Губернатора. Для меня, безусловно, эта работа стала в значительной мере периодом ученичества, и я говорю спасибо Виктору Федоровичу за наставничество и деятельное желание помочь и поддержать», — написал Игорь Гладнев.
Кроме губернатора бывший министр поблагодарил депутатов, бывших коллег и руководителей клубов, библиотек, школ искусств, музеев, музыкальных и художественных школ.
«Низко кланяюсь руководителям учреждений, для которых призвание и служение неразрывно связаны с миссией работать для людей, приумножать лучшее в человеке, одухотворять личность в ее высоком предназначении», — говорится в обращении Игоря Гладнева.
Поблагодарил чиновник и ветеранов, и молодежь, а в конце письма попросил прощения:
«Уважаемые коллеги и дорогие друзья! Простите, если вольно или невольно обидел или проявил невнимание. Низко кланяюсь всем. С сердечным пожеланием всем добра и света! Удачи в работе на благо Пермского края!».
Напомним, губернатор Пермского края провел административную реформу, сменив руководителей министерств, которые потеряли «драйв и форсаж».
Большинству министров удалось остаться на своих местах. Вместо отправленного в отставку Игоря Гладнева министерство культуры возглавит директор пермской филармонии Галина Кокоулина.
Пристальное внимание к личности министра культуры было приковано после скандала с уволенным худруком
На сегодняшний день культурные деятели Перми разделились на два лагеря — ярых противников и столь же активных защитников Игоря Гладнева. После принятого решения об отставке министра одни праздную победу, а другие «выражает сожаление в связи с тем, что в отставку был отправлен один из самых эффективных и профессиональных министров Пермского края» (как говорится в заявлении пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия»).