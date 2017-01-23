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15:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский: «Мы в очередной раз увидели кризис существующей системы контроля качеством атмосферного воздуха»

Вице-губернатор Олег Климов отчитался Борису Дубровскому о действиях контрольно-надзорных органов в период неблагоприятных метеоусловий.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор напомнил, что прошлую неделю область прожила в режиме НМУ.

«В городах, где есть крупная промышленность, жители испытали на себе “прелести”, которые сопровождают это явление. Было сделано объявление о НМУ, все предприятия отчитались о сокращении выбросов, есть результаты проверок — все на бумаге положительно. Однако по факту мы в очередной раз увидели кризис существующей системы контроля и управления качеством атмосферного воздуха», — подчеркнул он.

По словам Олега Климова, наибольшие превышения содержания вредных веществ в атмосферном воздухе были отмечены в Челябинске, Карабаше и Магнитогорске. В период НМУ проводились замеры и рейдовые проверки по предприятиям. Столицу Южного Урала даже посетил начальник управления госконтроля Росприроднадзора РФ Михаил Оводков, который провел совещание с надзорными органами и представителями крупных предприятий-загрязнителей.

«По итогам существенных нарушений по выполнению мероприятий НМУ не обнаружено. В субботу Челябинск посетил начальник управления госконтроля Росприроднадзора РФ Михаил Оводков, проводил совещание с надзорными органами, представителями крупных предприятий-загрязнителей. Еще раз обозначена была тема необходимости квотирования, введения сводных расчетов, чтобы замеры проводились в жилой зоне, и по факту необходимо перестроить всю систему контроля», — рассказал вице-губернатор.

Олег Климов озвучил губернатору ряд предложений по мерам в период НМУ. В частности, проверки и рейды, запрет на передвижение большегрузов, активизация работы надзорных подразделений.

Напомним, в столице Южного Урала и других городах области неблагоприятные метеоусловия установились с 12 января и сохранялись до 11 часов 20 января. Челябинцы жаловались на смог и выбросы президенту России Владимиру Путину. В интернете опубликована петиция, которую за несколько дней подписали уже более 10 тыс. человек. Также идет сбор подписей под петицией премьер-министру Дмитрию Медведеву о «черном небе».

Комментарии
1
Эдуард Арефьев
Опять автомобили виноваты. Ну когда закончится эта клоунада. Вам в камеди-клаб надо работать, желательно у Светлакова.
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