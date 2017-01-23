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19:37 (мск), источник: Kazinform

По итогам Астанинского процесса ожидается подписание документа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По итогам международной встречи по межсирийским переговорам планируется подписание документа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информированный источник, близкий к организаторам переговоров.

Источник: Kazinform

«Делегации стран-гарантов, при содействии ООН, продолжают работать над проектом итогового документа встречи, в котором могли бы быть обозначены достигнутые договоренности», — отметил он.

Напомним, переговоры проходят в столичном президент-отеле «Риксос», который в эти минуты принимают представителей семи сторон. В частности, по информации казахстанского МИД, участие в переговорах подтвердили представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник по Сирии Генсекретаря ООН.

Кроме того, источник оценил атмосферу и рассказал о нюансах Астанинского процесса. «Переговоры в разных — двусторонних и многосторонних — форматах ведутся в “Риксосе” в разных комнатах», — поведал источник.

По его словам, делегаты отмечают, что созданные условия позволяют эффективно работать. А участие в них представителей и правительства, и вооруженной оппозиции Сирии — это уже серьезный прогресс, считают эксперты делегаций, принимавшие участие в подобных встречах в прошлом.

«Интересный нюанс: в ходе пленарной сессии только заявления казахстанской стороны, в начале и конце, вызывали единодушные аплодисменты всех без исключения делегаций. В других случаях обязательно находился кто-нибудь, кто не приветствовал сказанное. Что и неудивительно, с учетом зачастую противоречивых позиций делегаций. Хорошо уже то, что они все вместе сели за один стол», — заключил он.

Отметим, что столица Казахстана была выбрана для проведения этой встречи в качестве нейтральной для всех сторон территории.

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