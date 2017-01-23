Пять главных депутатских инициатив Елены Мизулиной

Елена Мизулина с 1995 по 2015 год входила в состав четырех созывов Государственной думы, с сентября 2015 года она представляет Омскую область в Совете Федерации. Согласно данным на сайте Госдумы, она была инициатором принятия 142 законопроектов, первый из которых был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 18 июня 1996 года, а последний — 14 ноября 2016 года.
До 2001 года Мизулина была членом партии «Яблоко», до 2003 года — Союза правых сил, в 2007 году вступила в «Справедливую Россию». Наиболее яркие и консервативные предложения Мизулиной пришлись на время последнего, шестого созыва. За это время Мизулина подписалась под десятью законопроектами, которые в итоге стали законами. Многие инициативы Мизулиной и комитета по вопросам семьи, женщин и детей, который она возглавляла, вызывали бурные протесты части общественности.
Реестр запрещенных сайтов
В июле 2012 года был принят закон, ограничивающий детям доступ к противоправной информации в интернете, для исполнения которого был создан реестр запрещенных сайтов. Одним из авторов проекта была Мизулина. Согласно закону, Роскомнадзор получил право блокировать страницы и сайты, содержащие материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию о способах совершения самоубийства, о местах приобретения и методах изготовления и использования наркотиков. Основная критика законопроекта была вызвана предоставлением регулирующим органам широких возможностей блокировки контента в интернете.
Я лично считаю, что Wikipedia — это прикрытие, как у террористов. Они всегда, как живым щитом, прикрываются детьми либо женщинами. Это — прикрытие, поскольку самой Wikipedia вряд ли что грозит. Я пользуюсь Wikipedia. Причем, обратите внимание, только русскоязычная версия закрыта. Поэтому это попытка шантажа российских парламентариев. За ними стоит лобби, и очень велики подозрения, что это педофильское лобби.
Елена Мизулинаиюль 2012 года
Оскорбление чувств верующих
В июне 2013 года был принят предложенный Мизулиной закон «Об оскорблении чувств верующих», который ввел уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих — до трех лет лишения свободы.
Незаконные аборты
Мизулина выступала за ограничение прав женщин на аборты. В 2013 году она стала одним из инициаторов принятого закона, введшего административную ответственность для медработников за проведение незаконных абортов. Среди последних предложений Мизулиной по проблеме абортов — их лицензирование, запрет на свободный оборот медикаментов для прерывания беременности, разрешение проведения абортов только в государственных медицинских учреждениях и выведение абортов из системы ОМС и услуг частных клиник.
Мы сами не раз проверяли: звонишь в клинику, говоришь: «нужно сделать аборт на 15-й неделе без медицинских показаний». В ответ — «приходите, цена такая-то.
Елена Мизулинасентябрь 2013 года
Декриминализация семейных побоев
Мизулина была одним из инициаторов декриминализации семейных побоев. Госдума 11 января одобрила в первом чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. На сегодняшний день побои, совершенные вне семьи и не повлекшие тяжких телесных повреждений, наказываются как административное правонарушение, а в отношении «близких лиц» — сразу по Уголовному кодексу (ст. 116) и наказанием до двух лет лишения свободы. По мнению Мизулиной, согласно принятому закону, действия применивших «к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка» родственников «более общественно опасны, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице».
Поскольку уголовное дело теперь можно возбуждать по любому поводу — ссадина, синяк у ребенка, станут хорошим основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей. Все это выльется в непредсказуемую правоприменительную практику, связанную с необоснованным изъятием детей из семьи. Это нанесет непоправимый вред семейным отношениям.
Елена Мизулинаиюль 2016 года
Запрет бэби-боксов
В июне 2016 года Мизулина предложила запретить создание беби-боксов для анонимного оставления детей и наказывать штрафом до 5 млн руб. за нарушение данной нормы. Законопроект был отвергнут правительством, поскольку «приостановление деятельности юридического лица может привести к невозможности получения гражданами медицинской помощи, а также социальных и образовательных услуг детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей».