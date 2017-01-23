Пять главных депутатских инициатив Елены Мизулиной

Елена Мизулина с 1995 по 2015 год входила в состав четырех созывов Государственной думы, с сентября 2015 года она представляет Омскую область в Совете Федерации. Согласно данным на сайте Госдумы, она была инициатором принятия 142 законопроектов, первый из которых был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 18 июня 1996 года, а последний — 14 ноября 2016 года.

До 2001 года Мизулина была членом партии «Яблоко», до 2003 года — Союза правых сил, в 2007 году вступила в «Справедливую Россию». Наиболее яркие и консервативные предложения Мизулиной пришлись на время последнего, шестого созыва. За это время Мизулина подписалась под десятью законопроектами, которые в итоге стали законами. Многие инициативы Мизулиной и комитета по вопросам семьи, женщин и детей, который она возглавляла, вызывали бурные протесты части общественности.

Реестр запрещенных сайтов

В июле 2012 года был принят закон, ограничивающий детям доступ к противоправной информации в интернете, для исполнения которого был создан реестр запрещенных сайтов. Одним из авторов проекта была Мизулина. Согласно закону, Роскомнадзор получил право блокировать страницы и сайты, содержащие материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию о способах совершения самоубийства, о местах приобретения и методах изготовления и использования наркотиков. Основная критика законопроекта была вызвана предоставлением регулирующим органам широких возможностей блокировки контента в интернете.