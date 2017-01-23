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15:48 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев назначил министру ЖКХ двух заместителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев произвел перестановки в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Игорь Чикризов был повышен до должности первого замминистра. Место заместителя министра занял Андрей Кислицын.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, Игорь Чикризов «будет курировать сферу топливно-энергетического комплекса и стратегического развития ТЭК и ЖКХ», а Кислицын — вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.

Напоминаем, ранее Кислицын занимал пост главы администрации Заречного, а с 2012 по 2014 годы уже работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

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