Куйвашев назначил министру ЖКХ двух заместителей

Игорь Чикризов был повышен до должности первого замминистра. Место заместителя министра занял Андрей Кислицын.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, Игорь Чикризов «будет курировать сферу топливно-энергетического комплекса и стратегического развития ТЭК и ЖКХ», а Кислицын — вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.

Напоминаем, ранее Кислицын занимал пост главы администрации Заречного, а с 2012 по 2014 годы уже работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.