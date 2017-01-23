Куйвашев назначил министру ЖКХ двух заместителей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев произвел перестановки в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев произвел перестановки в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
Игорь Чикризов был повышен до должности первого замминистра. Место заместителя министра занял Андрей Кислицын.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, Игорь Чикризов «будет курировать сферу
Напоминаем, ранее Кислицын занимал пост главы администрации Заречного, а с 2012 по 2014 годы уже работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.