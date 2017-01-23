Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
Стас Михайлов показал особняк: фанаты поражены роскошью
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Напряженный выпуск: племянник Пугачевой пришёл пьяным на шоу
Новый образ Хромченко вызвал настоящий фурор - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
10«Бегущий огонь»
15:52 (мск), источник: СуперОмск

Тетянников пообещал не врать на выборах в горсовет

Секретарь регионального отделения ЕР пообещал не давать пустых обещаний в ходе предвыборной кампании.

Сегодня, 23 января, в Омске прошел брифинг секретаря омского отделения партии «Единая Россия» Юрия Тетянникова. Несмотря на тот факт, что беседа была посвящена прошедшему съезду партийного руководства в Москве, Тетянникову не удалось избежать и не относящихся к делу вопросов от прессы.

Так, политику пришлось рассказать, как он будет строить свою лично и общепартийную предвыборную кампанию на выборах в Омский городской Совет.

«Выборы в горсовет мы намерены провести без пустых обещаний. Для нас главная задача — вместе с горожанами создать комфортную среду для жизни омичей. Поэтому я готов на любой площадке всем, кто нас критикует, противопоставить реальные действия. Мы — единственная партия, которая помогает любым проектам, вне зависимости от того, кто их автор. Критиковать легко, да вот только реальные дела надо делать. Нам не хочется врать, и мы не будем этого делать», — заявил секретарь регионального отделения.

Как ранее сообщал «СуперОмск», новый секретарь регионального отделения ВПП «Единая Россия» Юрий Тетянников может возглавить список партии власти на грядущих выборах в Омский городской Совет. Глава Омского района Геннадий Долматов уже заявил, что ему не хотелось бы расставаться со столь ценным сотрудником — Тетянников является первым замом Долматова.

Отметим, что омские политологи и пиарщики не уверены в том, что Тетянников поведет за собой в городской парламент кого-то из своих креатур, а некоторые и вовсе уверены, что грядущие выборы окажутся для ЕР провальными, поэтому Тетянников лишь временная фигура, призванная принять на себя удар.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Елены Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Поддерживавшие Трампа боты переметнулись к Обаме
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Новый кроссовер Subaru: первый тизер Компания пообещала раскрыть все подробности в начале марта на международном автосалоне в Женеве
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь