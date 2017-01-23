Тетянников пообещал не врать на выборах в горсовет

Сегодня, 23 января, в Омске прошел брифинг секретаря омского отделения партии «Единая Россия» Юрия Тетянникова. Несмотря на тот факт, что беседа была посвящена прошедшему съезду партийного руководства в Москве, Тетянникову не удалось избежать и не относящихся к делу вопросов от прессы.

Так, политику пришлось рассказать, как он будет строить свою лично и общепартийную предвыборную кампанию на выборах в Омский городской Совет.

«Выборы в горсовет мы намерены провести без пустых обещаний. Для нас главная задача — вместе с горожанами создать комфортную среду для жизни омичей. Поэтому я готов на любой площадке всем, кто нас критикует, противопоставить реальные действия. Мы — единственная партия, которая помогает любым проектам, вне зависимости от того, кто их автор. Критиковать легко, да вот только реальные дела надо делать. Нам не хочется врать, и мы не будем этого делать», — заявил секретарь регионального отделения.

Как ранее сообщал «СуперОмск», новый секретарь регионального отделения ВПП «Единая Россия» Юрий Тетянников может возглавить список партии власти на грядущих выборах в Омский городской Совет. Глава Омского района Геннадий Долматов уже заявил, что ему не хотелось бы расставаться со столь ценным сотрудником — Тетянников является первым замом Долматова.