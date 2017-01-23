Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
Стас Михайлов показал особняк: фанаты поражены роскошью
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Напряженный выпуск: племянник Пугачевой пришёл пьяным на шоу
Новый образ Хромченко вызвал настоящий фурор - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
10«Бегущий огонь»
15:37 (мск), источник: РБК - Украина

Порошенко создал специальную военно-воздушную зону над Донбассом

Военно-воздушная зона «Восток» распространяется на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в свой указ № 12, создав еще одну специальную военно-воздушную зону «Восток», которая распространяется на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится на сайте администрации президента.

Читайте также
Тука жестко раскритиковал законопроект о блокаде Донбасса

«Новая зона проходит по внешней границе прибрежных вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственного границы Украины с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Военно-воздушная зона «Восток» является зоной ответственности воздушного командования «Восток».

Напомним, ранее Петр Порошенко утвердил указ, согласно которому воздушное пространство Украины делилось на три военно-воздушные зоны («Запад», «Юг» и «Центр») и отдельный военно-воздушный район.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Елены Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Поддерживавшие Трампа боты переметнулись к Обаме
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Новый кроссовер Subaru: первый тизер Компания пообещала раскрыть все подробности в начале марта на международном автосалоне в Женеве
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь