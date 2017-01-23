Порошенко создал специальную военно-воздушную зону над Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в свой указ № 12, создав еще одну специальную
«Новая зона проходит по внешней границе прибрежных вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственного границы Украины с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Петр Порошенко утвердил указ, согласно которому воздушное пространство Украины делилось на три