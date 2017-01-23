Порошенко создал специальную военно-воздушную зону над Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в свой указ № 12, создав еще одну специальную военно-воздушную зону «Восток», которая распространяется на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится на сайте администрации президента.

«Новая зона проходит по внешней границе прибрежных вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственного границы Украины с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Военно-воздушная зона «Восток» является зоной ответственности воздушного командования «Восток».