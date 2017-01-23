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18:19 (мск), источник: Publika.md

Задержанный наёмник признал свою вину

На 30 суток арестовали гражданина Молдовы, которого подозревают в наёмничестве. Задержали его в ходе совместной операции СИБа, МВД и столичной прокуратуры.

Источник: Publika.md

По данным следствия, 24-летний уроженец Чимишлийского района воевал в Донбассе на стороне сепаратистов.

За предполагаемым наемником следили несколько месяцев. Он свою вину признал.

«Сидел на блокпосту. У командира был позывной “Француз”. Имени его я не знаю».

Задержанный говорит, что его и еще одного уроженца Молдовы завербовали в России.

«Следил, чтобы никто не провез оружие. — А кто мог провезти оружие? — Гражданские на личных автомобилях».

Грозит арестованному до семи лет тюрьмы. До сих пор за подобные преступления задержали 13 человек, семерым уже вынесли приговоры.

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