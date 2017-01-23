Задержанный наёмник признал свою вину
На 30 суток арестовали гражданина Молдовы, которого подозревают в наёмничестве. Задержали его в ходе совместной операции СИБа, МВД и столичной прокуратуры.
На 30 суток арестовали гражданина Молдовы, которого подозревают в наёмничестве. Задержали его в ходе совместной операции СИБа, МВД и столичной прокуратуры.
По данным следствия, 24-летний уроженец Чимишлийского района воевал в Донбассе на стороне сепаратистов.
За предполагаемым наемником следили несколько месяцев. Он свою вину признал.
«Сидел на блокпосту. У командира был позывной “Француз”. Имени его я не знаю».
Задержанный говорит, что его и еще одного уроженца Молдовы завербовали в России.
«Следил, чтобы никто не провез оружие. — А кто мог провезти оружие? — Гражданские на личных автомобилях».
Грозит арестованному до семи лет тюрьмы. До сих пор за подобные преступления задержали 13 человек, семерым уже вынесли приговоры.