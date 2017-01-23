Потасовка между журналистами иностранных СМИ произошла на встрече в Астане

Журналисты иностранных СМИ устроили потасовку во время выхода к прессе главы делегации властей Сирии на переговорах в Астане, передает РИА Новости.

По некоторым данным, разборки устроили журналисты арабских СМИ. Постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, возглавляющий делегацию, вышел к журналистам в лобби отеля Rixos. После чего они окружили его. Один из операторов неоднократно требовал от коллеги убрать голову, чтобы не мешать съемке. В какой-то момент журналисты сцепились в схватке, выкрикивая фразы на арабском языке, но их быстро успокоили. Сообщается, что Джаафари никак не отреагировал на инцидент.

Напомним, что в Астане проходят переговоры по сирийскому вопросу. Сегодня глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. В ходе встречи стороны обсудили предстоящие переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. Нурсултан Назарбаев отметил готовность Астаны к проведению переговоров, подчеркнув, что для участников созданы все условия.