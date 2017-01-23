Потасовка между журналистами иностранных СМИ произошла на встрече в Астане
Это произошло во время выхода к прессе главы делегации властей Сирии на переговорах в Астане.
Это произошло во время выхода к прессе главы делегации властей Сирии на переговорах в Астане.
Журналисты иностранных СМИ устроили потасовку во время выхода к прессе главы делегации властей Сирии на переговорах в Астане, передает РИА Новости.
По некоторым данным, разборки устроили журналисты арабских СМИ. Постпред Сирии в ООН Башар
Напомним, что в Астане проходят переговоры по сирийскому вопросу. Сегодня глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. В ходе встречи стороны обсудили предстоящие переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. Нурсултан Назарбаев отметил готовность Астаны к проведению переговоров, подчеркнув, что для участников созданы все условия.