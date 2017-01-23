В Минздраве Башкирии разъяснили ситуацию с Республиканской научно-медицинской библиотекой
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Республиканская
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Республиканская
В Центре в течение всего года идет непрерывный учебный процесс. Всем повышающим свою квалификацию будет удобно, если библиотека с ее уникальными редкими медицинскими книгами будет находиться здесь же. Весь библиотечный фонд будет сохранен, отметили в ведомстве.
Более подробную информацию региональный Минздрав предоставит позже.