В Минздраве Башкирии разъяснили ситуацию с Республиканской научно-медицинской библиотекой

В Центре в течение всего года идет непрерывный учебный процесс. Всем повышающим свою квалификацию будет удобно, если библиотека с ее уникальными редкими медицинскими книгами будет находиться здесь же. Весь библиотечный фонд будет сохранен, отметили в ведомстве.

Более подробную информацию региональный Минздрав предоставит позже.