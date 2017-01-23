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15:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Минздраве Башкирии разъяснили ситуацию с Республиканской научно-медицинской библиотекой

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Республиканская научно-медицинская библиотека будет сохранена. Она переедет на другой адрес: с улицы Гафури, 101, где находится в настоящее время, в Центр повышения квалификации медицинских работников, который располагается на территории городской больницы № 21. Об этом агентству «Башинформ» рассказали в Минздраве РБ.

В Центре в течение всего года идет непрерывный учебный процесс. Всем повышающим свою квалификацию будет удобно, если библиотека с ее уникальными редкими медицинскими книгами будет находиться здесь же. Весь библиотечный фонд будет сохранен, отметили в ведомстве.

Более подробную информацию региональный Минздрав предоставит позже.

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