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16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Поддерживавшие Трампа боты переметнулись к Обаме

Twitter-аккаунты ботов, несколько месяцев назад поддерживающих нового президента США Дональда Трампа, начали активно публиковать записи с благодарностями Бараку Обаме. На это обратило внимание издание Motherboard.

Источник: AP 2016

По данным портала, сувенирный магазин TeeChip с сомнительной репутацией еще в период избирательной кампании запустил несколько ботов, которые предлагали пользователям Twitter приобрести футболки и кружки с портретами миллиардера.

Особой популярностью у сторонников республиканца пользовались товары с надписью «Наслаждаюсь горячей кружкой со слезами либералов, спасибо, Дональд Трамп!».

После церемонии инаугурации президента боты сменили риторику и стали активно продвигать изделия с надписью «Спасибо, Обама».
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На аватарах ботов изображены реальные люди, которые, вероятно, не имеют никакого отношения к продаже кружек и футболок. После публикации материала на сайте Motherboard администрация Twitter заморозила подозрительные аккаунты.

В начале ноября издание The Outline выяснило, что вирусная популярность кружек на самом деле спровоцирована огромным количеством ботов, участвующих буквально в любой Twitter-дискуссии о Дональде Трампе.

Motherboard подчеркивает, что магазин сувениров, распространяющий фейковые обсуждения товаров, известен в сети своими мошенническими схемами и воровством чужих изображений.

Комментарии
8
дядя Коля
Стёбка А Б....Не пиши ничего , мы знаем уже , что ты ляпнешь !
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Botik
АБ, а где дежурное про лучшую демократию сша? не дорабатываешь! - премии лишат
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Хан Югры
У нас тут тоже есть собственный бот - АБ...
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