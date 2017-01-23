Поддерживавшие Трампа боты переметнулись к Обаме

По данным портала, сувенирный магазин TeeChip с сомнительной репутацией еще в период избирательной кампании запустил несколько ботов, которые предлагали пользователям Twitter приобрести футболки и кружки с портретами миллиардера.

Особой популярностью у сторонников республиканца пользовались товары с надписью «Наслаждаюсь горячей кружкой со слезами либералов, спасибо, Дональд Трамп!».