Порошенко включил районы Донбасса в военно-воздушную зону «Восток»

Соответствующий указ украинского лидера размещен на его официальном сайте.

Отмечается, что до этого вся страна делилась на три военно-воздушные зоны —"Запад", «Юг» и «Центр» — и один отдельный военно-воздушный район — территория над Черным морем. Восточные территории Украины, включая неподконтрольный Киеву Донбасс, входили в состав военно-воздушной зоны «Центр».

«Внести в военно-административное деление территории Украины, утвержденное указом президента Украины от 5 февраля 2016 года, изменения, изложив пункт пять в такой редакции: воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район», — говорится в указе.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа Киева от Донбасса.