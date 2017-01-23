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16:26 (мск), источник: Газета.Ру

Порошенко включил районы Донбасса в военно-воздушную зону «Восток»

Президент Украины Петр Порошенко изменил подчиненность неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей и внес их в отдельную военно-воздушную зону «Восток».

Источник: AP 2016

Соответствующий указ украинского лидера размещен на его официальном сайте.

Отмечается, что до этого вся страна делилась на три военно-воздушные зоны —"Запад", «Юг» и «Центр» — и один отдельный военно-воздушный район — территория над Черным морем. Восточные территории Украины, включая неподконтрольный Киеву Донбасс, входили в состав военно-воздушной зоны «Центр».

«Внести в военно-административное деление территории Украины, утвержденное указом президента Украины от 5 февраля 2016 года, изменения, изложив пункт пять в такой редакции: воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район», — говорится в указе.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа Киева от Донбасса.

Комментарии
8
александр зыков
Наполеон из палаты №6...
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Эдуард Иванов
Только президент незалежлой забывает, что ДНР и ЛНР подразумевают не части Донецкой и Луганской областей, а целые области. И не сказать, что жители захваченных хунтой частей областей счастливы под властью киевского каганата.
Дело действительно идет к развалу некогда процветающей республики.
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Ольга Лысенко
Украинцы скачут, а нас трясет.
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