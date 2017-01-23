Порошенко включил районы Донбасса в военно-воздушную зону «Восток»
Президент Украины Петр Порошенко изменил подчиненность неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей и внес их в отдельную
Президент Украины Петр Порошенко изменил подчиненность неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей и внес их в отдельную
Соответствующий указ украинского лидера размещен на его официальном сайте.
Отмечается, что до этого вся страна делилась на три
«Внести в
Ранее сообщалось о том, что Порошенко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа Киева от Донбасса.
Дело действительно идет к развалу некогда процветающей республики.