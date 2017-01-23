Представитель сирийской оппозиции прокомментировал ход переговоров в Астане

В казахстанской столице начались переговоры по сирийскому урегулированию. Они проходят в отеле Rixos President Astana в закрытом режиме. Казахстанские и иностранные журналисты попали в отель, где идет переговорный процесс и в ходе перерыва записали комментарии некоторых участников встречи.

«Мы пришли подтвердить прекращение огня и прекратить кровопролитие сирийцев», — заявил в интервью представитель группировки «Джейш аль-Ислам» Мохаммед Аллуш.

«Джейш аль-Ислам» — (армия ислама) — коалиция сирийских повстанцев исламистского направления, ранее была известна как «Лива аль-Ислам». Контролирует территорию оазиса Гута вблизи Дамаска.

«Мы готовы идти до конца, чтобы защищать наших людей от террора. Есть такие люди, которые пойдут до конца, чтобы остаться в своих креслах, которые они получили кровью. Мы пришли, чтобы поставить резолюцию 2254 освободить женщин и детей, которые находятся в заключении. Поднять и вывести из окружения и обновить поставку помощи, уменьшить страдания наших людей. Мы люди мира и мы рыцари войны. Тот, кто хочет повести нас на войну мы можем себя защищать от них. В то же время мы стремимся к миру и свободе нашей нации. Мы хотим построить нашу страну, где люди живут в мире и согласии. Мы не хотим авторитарного режима. Мы хотим страну с конституцией», — завил Моххамед Аллуш.

Он отметил, что первым шагом в переговорном процессе в Астане — является вопрос о прекращении огня в Сирии. «Когда мы поймем, что это реальность тогда мы сможем пойти по следующим шагам и сможем обсудить возможность еще одного раунда переговоров», — резюмировал Аллуш.

Отметим, встреча по Сирийскому урегулированию в Астане проводится по инициативе президентов России и Турции, которая была поддержана президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. До начала переговорного процесса глава МИД Казахстана озвучил обращение Президента Назарбаева к участникам встречи. В нем говорится, что сегодняшняя встреча является яркой демонстрацией усилий международного сообщества, направленных на мирное урегулирование ситуации в Сирии.

«Казахстан считает, что единственно верным путем решения ситуации по Сирии должны быть переговоры, основанные на взаимном доверии и взаимопонимании», — озвучил текст обращения Назарбаева глава МИД РК Кайрат Абдрахманов.

Ранее вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко подчеркнул принципиальный момент, что Казахстан предоставляет только площадку для межсирийских переговоров, не вовлекаясь в переговорный процесс.

В переговорах в Астане принимают участие представители правительства Сирии, вооруженной сирийской оппозиции, правительства России, Турции и Ирана. Также в них участвует специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посл США в Казахстане Джордж Крол.