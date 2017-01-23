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18:06 (мск), источник: Sputnik.md

Канду прокомментировал «обеспокоенность» Додона о нейтралитете

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Необоснованным назвал в понедельник спикер парламента Андриан Канду беспокойство президента Молдовы Игоря Додона по поводу нейтралитета республики.

Источник: Sputnik.md

Ранее Додон заявил, что намерен предложить руководству НАТО соглашение о признании нейтралитета республики со стороны альянса. Он сообщил, что намерен также настаивать на отмене соглашения об открытии Бюро связи НАТО в Кишиневе.

«Нейтралитет Молдовы подтвержден в конституции и нет ни одного мотива для беспокойства, что он может быть утерян, или, что в республику могут войти иностранные военные силы (за исключением тех, которые уже дислоцированы в приднестровском регионе). В связи с этим, обеспокоенность президента Игоря Додона необоснованна», — написал Канду на своей странице в Facebook.

По его словам, деятельность Бюро связи НАТО в Кишиневе направлена на обеспечение коммуникации альянса с молдавскими военными ведомствами.

«То есть, это технический офис по информированию и связи. Не более того… Наши военные начали участвовать в миротворческих операциях, и молдавская армия получила только выгоды от этого сотрудничества, также как и национальная безопасность», — добавил Канду.

Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления страны в НАТО.

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